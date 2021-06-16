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Konut satışları son 12 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika

Konut satışları son 12 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti

16.06.2021 12:51
Konut satışları son 12 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti, System.String[]

Türkiye'de konut satışları Mayıs ayında, baz etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artış kaydetmesine karşın, son 1 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de konut satışları Mayıs ayında, baz etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artış kaydetmesine karşın, son 1 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yükselen konut kredisi faizleri ve salgın nedeniyle uygulanan tam kapanma tedbirleri etkisinin fazlasıyla hissedildiği konut satışlarında Mayıs ayında Türkiye genelinde gerçekleşen satış sadece 59 bin 166 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde Mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 azalış göstererek 10 bin 560 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve yüzde 20,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Hakkari ve Şırnak illerinde ipotekli konut satışı gerçekleşmezken Ardahan'da 1 ipotekli konut satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 18 bin 204 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 153 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 156 konut satışı ile Ankara ve 858 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artış göstererek 40 bin 962 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 8 bin 203 konut satışı ve yüzde 20 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,2 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 4 bin 497 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 2 bin 440 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artarak bin 776 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 341 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi.

Demand Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, Türkiye konut piyasasının sadece yabancı satışlarla domine edilemeyeceğini bu nedenle bir an önce konut satışlarını diplerden kurtarmak için gerekli düzenlemelere gidilmesi gerektiğini ifade etti. Konut faizlerinin hala çok yüksek olduğunu dile getiren Demirbaş, gerekirse bankalarla yapılacak anlaşmalarla yeni bir faiz indirimi kampanyasının yapılması gerektiğine değindi.

Geçen yılın Temmuz ayında kampanyalar ve cazip kredi fırsatlarının etkisiyle 229 bin ile tüm zamanların en yüksek aylık satış rakamına imza atıldığına da dikkat çeken Atalay Demirbaş, fakat sonrasında faiz oranlarının cazibesini yitirtmesiyle kademeli olarak düşüş gözlendi. Konut satışlarının yeniden eski cazibesine kavuşması için yeni kampanyaların şart olduğunu dile getiren Demirbaş, bu konuda herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini dile getirdi.

-İHA-

Konut satışları son 12 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti

İstanbul, Türkiye, Mayıs, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konut satışları son 12 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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