Konut Satışları Taban Yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir genelinde geçen ayki konut satışları, bir önceki döneme göre yüzde 40,3 gibi önemli ölçüde azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir genelinde geçen ayki konut satışları, bir önceki döneme göre yüzde 40,3 gibi önemli ölçüde azaldı.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında, 2017 Kasım ayına göre yüzde 40,3 oranında azalarak bin 292 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2018 Kasım ayında konutların 569 adedi ilk defa (ilk el satış), 723 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.



İpotekli satışlar yüzde 88,4 oranında azaldı



Eskişehir'de satışı yapılan bin 292 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,4 oranında azalarak 80 adet, diğer satışlar ise yüzde 17,9 oranında azalarak bin 212 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 80 konutun 35 adedi ilk satış, 45 adedi ise ikinci el satış oldu.



Türkiye genelinde ise 2018 Kasım ayında 89 bin 626 konut satıldı. - ESKİŞEHİR

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