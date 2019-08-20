Son Dakika Haberleri: Konut satışları temmuzda yüzde 17,5 azaldı
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Konut satışları temmuzda yüzde 17,5 azaldı

29 dakika önce

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102.236 oldu.

Konut satışları temmuzda yüzde 17,5 azaldı, System.String[]
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102.236 oldu.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:19 
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