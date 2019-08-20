Konut satışları temmuzda yüzde 17,5 azaldı
29 dakika önce
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102.236 oldu.
Türkiye
genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102.236 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:19
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