Son Dakika Haberleri: Konut satışları yüzde 15,4 arttı
Son Dakika Ekonomi Konut satışları yüzde 15,4 arttı

Konut satışları yüzde 15,4 arttı

1 saat önce

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu.

Konut satışları yüzde 15,4 arttı, System.String[]

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu.

Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı
Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Fransızlardan maç öncesinde Türkiye'ye küstah tehdit Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:39:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konut satışları yüzde 15,4 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]