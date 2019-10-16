Konut satışları yüzde 15,4 arttı
1 saat önce
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu.
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:17
Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Fransızlardan maç öncesinde Türkiye'ye küstah tehdit Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı