Son Dakika Haberleri: Konut satışları yüzde 25 daraldı

Konut satışları yüzde 25 daraldı

31 dakika önce

Ocak ayında konut satışları yüzde 24,8 azaldı.

Konut satışları yüzde 25 daraldı, System.String[]
Ocak ayında konut satışları yüzde 24,8 azaldı. Banka kredili satışlar yüzde 77,2 oranında düşüş gösterirken, hem ilk hem ikinci elde daralma kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:35 

Ekonomi
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