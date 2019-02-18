Konut satışları yüzde 25 daraldı
31 dakika önce
Ocak ayında konut satışları yüzde 24,8 azaldı.
Ocak ayında konut satışları yüzde 24,8 azaldı. Banka kredili satışlar yüzde 77,2 oranında düşüş gösterirken, hem ilk hem ikinci elde daralma kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:35
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