Konut satışları yüzde 37 geriledi
15.12.2020 15:06
Sivas' ta konut satışlarında 2020 yılı Kasım ayında önceki yıla oranla yüzde 37 gerileme yaşanıp, 743 konut satıldı.
Sivas' ta konut satışlarında 2020 yılı Kasım ayında önceki yıla oranla yüzde 37 gerileme yaşanıp, 743 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı. TUİK'ten derlenen verilere göre 2020 yılı Kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 37 oranında geriledi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında bin178 konut satılırken bu yıl ise 774 konut satıldı. Sivas'ta satılan konutların 447'ünü 2. el konutlar 296'sını ise yeni konutlar oluşturdu. - SİVAS
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