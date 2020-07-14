Konut satışlarında haziran rekoru - Son Dakika

Konut satışlarında haziran rekoru

Türkiye'de konut satışları, kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki önemli düşüşün ve kampanyaların etkisiyle haziranda yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin 12'ye ulaştıTürkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de konut satışları, kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki önemli düşüşün ve kampanyaların etkisiyle haziranda yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin 12'ye ulaştı

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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde haziranda satılan konut sayısı önceki aya göre yüzde 273, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 209,7 artışla 190 bin 12 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 28 bin 799 konutla (yüzde 15,2) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11,5 payla Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi.

En az satış olan iller 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 68 konut ile Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1286,9 artış göstererek 101 bin 504 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53,4 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 14 bin 767 konut satışıyla ilk sırayı aldı.

İpotekli konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

Diğer konut satışları haziranda yıllık bazda yüzde 63,8 yükselerek 88 bin 508 oldu. İstanbul 14 bin 32 satış ve yüzde 15,9 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 48,7 oldu. Ankara 8 bin 114 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 4 ile İzmir izledi.

Diğer konut satışının en az olduğu il 14 konut ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

58 bin 632 konut ilk defa satıldı


İlk defa satılan konut sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 152 artarak 58 bin 632'ye ulaştı.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,9 olarak hesaplandı. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 253 konut satışı ve yüzde 14,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 96 ile Ankara ve 3 bin 530 ile İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 244,9 artış göstererek 131 bin 380 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 20 bin 546 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. Ankara 16 bin 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 8 bin 160 ile İzmir izledi.


Yabancılara 1664 konut satıldı


Yabancılara yapılan konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,1 azalarak 1664 oldu. Bu alanda ilk sırada 730 konut satışı ile İstanbul yer alırken, bu ili 277 ile Antalya, 180 ile Ankara, 65 ile İzmir ve 57 konut satışı ile Mersin izledi.

Haziranda İran vatandaşları Türkiye'den 398, Irak vatandaşları 257, Çin vatandaşları 78 ve Azerbaycan vatandaşları 70 konut edindi.

Konut satışları yılın ilk yarısında yüzde 23,5 arttı

Ocak-haziran döneminde 624 bin 769 konut satıldı. Bu yılın ilk yarısındaki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artış gösterdi. Ocak-haziran döneminde ipotekli konut satışı yüzde 221,4 artarak 266 bin 374, diğer satış türlerinde ise yüzde 15,3 azalarak 358 bin 395 oldu.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 4,1 azalarak 197 bin 722 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları da yüzde 42,5 artarak 426 bin 997 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konut satışlarında haziran rekoru - Son Dakika Ekonomi
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