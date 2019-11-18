"Konut satışlarında sene sonuna doğru toparlanma yaşanıyor"

KONUT satışında sene sonuna doğru toparlanmanın devam ettiğini belirten Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Türkiye genelinde ekim ayında 142 bin 810 adet konut satılarak aylık bazda yüksek satış rakamları elde edilmeye devam ediyor. 140 binin üzerine çıkan aylık satışlar sektörün üzerindeki kara bulutları dağıtırken sektörün moralini yerine getiriyor" dedi.

Ağustos ayı itibariyle kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99'a indirmesi ile birlikte bir süredir ertelenen konut talebi canlandı. Yılın ilk yarısında yaşanan düşüş, ikinci yarıda telafi edilmeye başlandı. Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörü için moral verici rakamların söz konusu olduğunu belirten Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, önemli açıklamalarda bulundu.

"BİRİNCİ EL KONUT ALIMI TEŞVİK EDİLMELİ"

Türkiye genelinde birinci el konut satışlarının bir önceki eylül ayına göre bir miktar düşerek 50 bin 181 adet olarak gerçekleştiğini ifade eden Z. Altan Elmas, "Yine de bu seneki en yüksek ikinci rakamı yakaladık. 2019 yılında yeni ruhsat alımlarında çok ciddi bir düşüş gözlemliyoruz, ilk altı ayda yaklaşık olarak 120 bin ruhsat başvurusu yapılmıştı. Ruhsat alımlarındaki bu düşüş mevcut konutların değerini arttırıyor. Maliyet artışlarının konut fiyatlarına yansıtılmadığı bu süreçte vatandaşlarımız bu fiyat ve oranlarla kazançlı çıkacaklardır. İstanbul'da 250 bin taşınmaya hazır konut var. İnsanlarımızın yeni ve sağlam konutlara taşınması için bu imkanı değerlendirmesi önemli çünkü bundan sonraki üretimler yüzde 40 ila 50 daha maliyetli olacaktır" diye konuştu.

Konut alıcılarını 1.el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarını önemsediklerinin altını çizen Altan Elmas, "Toplam satışların içinde 1. el konut satışının artması demek inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi demektir. Böylece istihdam da artacaktır. Vatandaşlarımız 1. el konutlara yönlendirildikçe enerji verimliliği elde edilecek ve depremin yıkıcı etkisi büyük ölçüde azaltılmış olacaktır" dedi.

"ÖZEL BANKALAR DA FAİZLERİ İNDİRMELİ"

Türkiye genelindeki ipotekli satışların bir önceki eylül ayına göre bir miktar düşse de geçen yılın aynı ayının 6 kat üzerinde olduğunu ifade eden Elmas, "Bu da sektörümüzün konut kredisi faizlerine ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Bazı özel bankalarımızın yüzde 1'in altında konut kredisi vermeye başladığını memnuniyetle gözlemliyoruz, ancak diğer bankaların da yüzde 1'in altına inmesi gerekiyor. Özel bankaların hepsinin konut kredisi faiz oranlarını kamu bankalarının sunduğu seviyeye getirmesi durumunda, piyasa daha da canlanacak ve lokomotif sektör olan konut sektöründeki hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu:

"YABANCIYA KONUT SATIŞINI DAHA DA ARTIRMALIYIZ"

2019 yılı ekim ayında yabancıya konut satışının 4 bin 272 adet olduğunu anlatan Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas şöyle devem etti:

"Türkiye genelinde ilk 10 ay toplamlarına bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 20'ye yakın artış gözlemliyoruz. 19 Eylül 2018 tarihinde yabancıya konut satışında vatandaşlık imkanının 250 bin dolara çekilmesiyle 2018 yılında yabancıya yaklaşık 40 bin konut satılmıştı. Yıl sonuna kadar yabancıya konut satışında 2018 rakamını rahatlıkla geçebileceğimiz görülüyor. 2018 yılında Türkiye genelinde yabancıya konut satışının toplam konut satışı içindeki payı yaklaşık yüzde 3 iken bu oran 2019'un ilk 10 ayında yüzde 3,6'ya yükseldi. Bu oranı arttırmak ve ülke ekonomisine döviz kazandırmak için sektör olarak canla başla mücadele etmeye devam ediyoruz."