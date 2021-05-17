Konut satışlarında umut veren artış - Son Dakika

Konut satışlarında umut veren artış

17.05.2021 16:17
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Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Konut satışlarında 2021 yılı birçok yönden kritik bir önem taşıyor.

Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Konut satışlarında 2021 yılı birçok yönden kritik bir önem taşıyor. Yılın ilk üç ayında gerçekleşen rakamlar gayrimenkul sektörü için hedeflenen rakamların gerisinde kalmıştı. Ancak yaptığımız değerlendirmeler ve araştırmalar sonucunda konut satışlarında yılın ikinci yarısından itibaren önemli bir artış yaşanacağını düşünüyoruz. Nisan ayı verilerindeki bu artışlar gelecekteki beklentilerimiz için de umut veriyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Nisan dönemi konut satış istatistikleri açıklandı. Yılın ilk üç ayında beklenen rakamlara ulaşamayan konut satışları Nisan 2021 döneminde aynı yılın bir önceki ayına göre yüzde 124,1 artış göstererek 95 bin 863 oldu. Son aylarda düşüşe geçen konut satışlarının ardından Nisan 2021 yılı ile birlikte yaşanan artış sektör adına umut verici bir gelişme olarak karşılandı. Yılın ikinci yarısından itibaren yükselişe geçmesi beklenen konut satışlarının Nisan ayı itibariyle umut verici rakamlara ulaşması da bu yöndeki beklentileri doğrulamış oldu. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Konut satışlarında 2021 yılı birçok yönden kritik bir önem taşıyor. Yılın ilk üç ayında gerçekleşen rakamlar gayrimenkul sektörü için hedeflenen rakamların gerisinde kalmıştı. Ancak yaptığımız değerlendirmeler ve araştırmalar sonucunda konut satışlarında yılın ikinci yarısından itibaren önemli bir artış yaşanacağını düşünüyoruz. Nisan ayı verilerindeki bu artışlar gelecekteki beklentilerimiz için de umut veriyor" dedi.

Nisan 2021 dönemi verilerine göre Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 29 bin 212 olduğunu ifade eden Aydemir, "Sıfır konuta olan talebin artmasının sebeplerinin başında ise pandemi döneminde ortaya çıkan yeni eve taşınma isteği geliyor. Özellikle yeni projelerde sağlanan sosyal donatı imkanları ve cazip ödeme koşulları konut alıcılarını sıfır projelere yönlendirmeye sebep oluyor. Şehir içi trafiğin az olduğu, uzaktan çalışmaya elverişli site yaşamı da konut alıcıları için belirleyici sebeplerin başında geliyor. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 5 bin 232 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 869 konut satışı ile Ankara ve bin 530 konut satışı ile İzmir izledi" diye konuştu.

Konut alıcılarının yeni dönemde sıfır konutlara büyük talep göstereceğini belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, gayrimenkul sektöründe sıfır konut üretiminin arttırılması gerektiğini söyledi. Aydemir, "Konut alıcıları ve yatırımcılar için gayrimenkul sektörü yeni dönemin en güvenilir adresi durumundadır. Özellikle konut yatırımcıları için sıfır konutlar her zaman tercih edilen bir yatırım ürünüdür. Bu sebeple hem konut almak isteyen vatandaşlar hem de yatırım yapmak isteyenler için sıfır konutlar büyük önem taşıyor. Yılın ikinci yarısından itibaren artışa geçmesini beklediğimiz konut satışlarında talep patlaması kaçınılmaz gözüküyor" dedi. - BURSA

Konut satışlarında umut veren artış

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrimenkul, Nisan, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konut satışlarında umut veren artış - Son Dakika Ekonomi


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