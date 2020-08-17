Konut satışlarındaki artış yeni yatırımları hızlandıracak - Son Dakika

Konut satışlarındaki artış yeni yatırımları hızlandıracak

Düşük kredi oranı ve kampanyaların etkisiyle konut satışlarında rekorların yaşandığını belirten sektör temsilcileri, yeni dönemde stokların erimesiyle yatırımların hız kazanacağı görüşünde.

Konut satışlarındaki artış yeni yatırımları hızlandıracak, System.String[]

Düşük kredi oranı ve kampanyaların etkisiyle konut satışlarında rekorların yaşandığını belirten sektör temsilcileri, yeni dönemde stokların erimesiyle yatırımların hız kazanacağı görüşünde.

Kamu bankalarının düşük oranlı destek kredisi başta olmak üzere sektörel kampanyalar ve normalleşme adımları temmuzda konut satışlarında rekorların görülmesini sağladı.

Konut satışları geçen ay yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 ile tarihin en yüksek aylık rakamına ulaştı. Söz konusu rakam daha önce en yüksek 2019 Aralık'ta 202 bin 79 olarak görülmüştü.

Geçen ay ipotekli konut satışlarında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ipotekli konut satışlarında yüzde 900,6'lık artışla 130 bin 721'e ulaşıldı. Bu rakamın en yüksek görüldüğü ay 2020 Haziran'da 102 bin adetti.

Düşük kredi oranı ve kampanyaların etkisiyle konut satışlarında rekorların yaşandığını belirten sektör temsilcileri, yeni dönemde stokların erimesiyle yatırımların hız kazanacağı görüşünde birleşti.

"2021 yeni projelerin konuşulacağı yıl olacak"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, haziranda başlayan normalleşme sürecinin ve hükümetin sektöre kazandırdığı destek paketiyle rekor kıran satışların temmuzda da sürdüğünü söyledi.

Haziranda da yüzde 200'ü aşan satışların, ertelenen yatırımları tetiklediğini dile getiren Özyurt, orta gelire özel olarak sunulan paket kapsamına her türlü yatırımcıya hitap eden projelerin de dahil olduğunu bildirdi.

Özyurt, destek paketinin her bütçeye hitap eder konuma geldiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım planı olmayan kesim bile harekete geçti. Nisan ve mayısta satış ofislerinde azalan trafik son iki ayda olağanüstü arttı. Bu denli bir canlanma dönemi sektörümüzün tarihinde görülmedi. Küresel ekonomilerin durma noktasına geldiği düşünüldüğünde, Türk gayrimenkul ve inşaat sektöründe yaşanan bu hızlı canlanma süreci sadece Türkiye tarihine değil dünya tarihine geçebilir."

Özyurt, satışlar sayesinde stokların hızla eridiğini belirterek, "Geçtiğimiz yılın haziran ayında yüzde 3,79 olan stok erime hızı temmuzda yüzde 11,78'e kadar yükseldi. Satışlardaki hızlı artış yeni proje ihtiyacı ve konut geliştiricilerde proje geliştirme iştahı yaratacak. 2021, yeni projeleri konuşacağımız ve lansmanlarla geçecek bir yıl olacak." dedi.

"Rafa kaldırılan projeler masaya iniyor"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, destek paketinin içerdiği avantajların bugüne kadar sunulanların ötesine geçtiğini belirterek, normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte satışlardaki artışın aynı hızla ilerlediğini söyledi.

Yatırımcının geçen ay ay yaşanan rekor talebi doğru okuduğunu dile getiren Akkuş, "Talep, beklemede kalma konusunda soru işaretleri olan yatırımcıyı da harekete geçirdi. Sektördeki satın alma iştahı, yatırımcıların yanı sıra beklemede kalmayı tercih eden ve hiç aklında yatırım yapma fikri olmayan yatırımcıları da etkisi altına aldı." dedi.

Akkuş, haziranda koronavirüs öncesine dönüldüğünü, temmuzda ise 2018 öncesinin yakalandığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Konuta rekor talep, stokların azalması noktasında çok önemli bir kazanım sağlıyor. Yılın ikinci dönemi sadece yüksek satış rakamlarının elde edildiği bir dönem olmayacak. Bu dönem 2021 için verimli bir zemin hazırlayacak. Mevcut projeler hızla satılıyor. Konut arzı talebe yetişmekte zorlanıyor. Bu durum rafa kaldırılan projelerin yeniden masaya yatırılmasını zorunlu kılacak. Biz konut geliştiriciler, planladığımız yatırımları yeniden gündeme almaya başladık."

"Stoklardaki hızlı azalış yeni yatırımları zorunlu kılıyor"

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, tarihi kredi desteği sayesinde konut satışlarında en yüksek aylık rakamın görüldüğünü belirterek, sektör oyuncularının da kampanyaları sayesinde çok güzel bir ivme yakalandığını bildirdi.

Babacan, kendilerinin tarihi kampanyaya ek sundukları fırsatlardan bahsederek, "Bu sayede satış ofislerimizde çok ciddi bir yoğunluk yaşadık ve şu anda da çeşitli kampanyalarla sektörümüzü desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, sektörün son 5 yılına bakıldığında en yüksek satış rakamlarının ve kredi kullanım oranının elde edildiğini söyledi.

Gayrimenkul ve inşaat sektörüne yatırım trendinin aslında hiçbir zaman kaybolmadığını dile getiren Bahadır, şu açıklamalarda bulundu:

"Satışların geriye gittiği dönemlerdeki gelişmelere baktığımızda ya bir küresel krizle ya da yakın zamanda olduğu gibi bir salgınla karşılaşıyoruz. Böyle durumlarda yatırımcı, yatırım yapma kararını sadece erteliyor. Ama yatırımdan asla vazgeçmiyor. Nisan ve mayıstaki ertelenen yatırımlar, içeride talebin şişmesine neden oldu. Sektörümüzde sıkça tartışılan stok fazlası kavramı yerine, stokların her geçen gün eridiği konuşuluyor. Hükümetimiz sektörümüze kazandırdığı destek paketiyle sadece yatırımcıları ev sahibi yapmadı, biz konut geliştiricileri de yeni proje üretimi konusunda harekete geçirdi."

Bahadır, şimdi sektörde yeni yatırım zamanının başladığına vurgu yaparak, satışlardaki hızlı artışın, konut geliştiriciler açısından yeni yatırımları zorunlu kıldığını söyledi.

"Karamsarlık yerini bayram havasına bıraktı"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, son iki aydaki gelişmelerin sektördeki karamsarlığı tamamen bitirerek bayram havasına girilmesini sağladığını söyledi.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin sektöre talebi artırdığını dile getiren Çulhalık, son 2 ayda yaşanan rekor artışların konut stokunu hızla azalttığını anlattı.

Çulhalık, koronavirüs nedeniyle yeni proje geliştirme fikrine mesafeli duran yatırımcıların, hedefledikleri projeleri yeniden gündeme getireceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Proje geliştirme planı olmayan yatırımcılar da bu dönemde yeni yatırım yapma yönünde ilerleyecek. Çünkü görünen o ki, satışlardaki artışın yıl sonuna kadar aynı hızla ilerlemesi karşısında yeni proje geliştirmek kaçınılmaz olacak. Hem yatırımcı hem de konut geliştiriciler tarafından hazirandan bu yana başlayan yatırım iklimi sonbaharı da içine alacak şekilde yıl sonuna kadar sürecek."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:11

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konut satışlarındaki artış yeni yatırımları hızlandıracak - Son Dakika Ekonomi
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