Son Dakika Haberleri: Konut satışlarındaki rekor sektördeki beklentileri artırdı
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Konut satışlarındaki rekor sektördeki beklentileri artırdı

32 dakika önce

ERHAN CİHAN ÜNAL/MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile başlayan ve kamu bankalarıyla devam eden faiz indirimleri sonrası eylül ayında ipotekli konut satışlarında 57 bin 811 adetle son 5 yılın rekorunun kırılması, sektörde yeni beklentileri de beraberinde getirdi.

Konut satışlarındaki rekor sektördeki beklentileri artırdı, System.String[]

ERHAN CİHAN ÜNAL/MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile başlayan ve kamu bankalarıyla devam eden faiz indirimleri sonrası eylül ayında ipotekli konut satışlarında 57 bin 811 adetle son 5 yılın rekorunun kırılması, sektörde yeni beklentileri de beraberinde getirdi.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut kredisi faizlerinin düşmesiyle hareketlenen konut satışlarında artışın devam etmesini beklediklerini söyledi.

Taylan, "Temmuz sonunda başlayan bu ivme ekim ayında da devam ediyor. Konut satışlarının artmasıyla konut piyasası ve müteahhitler nefes aldı. Müteahhitler inşaat yapamıyordu, şimdi tekrar yeni yeni üretime başlıyorlar." dedi.

Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların birkaç yıldır konut alamadığını belirten Taylan, kullanılan konut kredilerinin genelde 150 bin lirayla 400 bin lira arasında olduğunu bildirdi.

Taylan, inşaat sektörünün yaklaşık 250 iş kolunu hareketlendiren bir sektör olduğuna dikkati çekerek, inşaat malzemecisi ve emlak danışmanlığı gibi birçok sektörün de canlandığını dile getirdi.

Konut kredisi faiz oranlarının biraz daha düşmesinin konuşulduğunu vurgulayan Taylan, bugünkü oranların bile çok cazip olduğunu kaydetti.

İpotekli konut satışlarında rekor

TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayında ipotekli konut satışları 13 bin 64 seviyesinde bulunuyordu. Faiz indiriminin ardından, kamu bankaları başta olmak üzere birçok banka ağustos başında konut faizlerini düşürdü. Faizlerdeki gerileme konut satışlarında hareketliliği de beraberinde getirdi. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satışlarına da yansıdı.

Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 146 bin 903'ü buldu. En yüksek artış ise ipotekli konut satışlarında oldu.

Ağustos ayında 34 bin 148 ipotekli konut satışı gerçekleşirken, eylül ayında rakam 57 bin 811'e yükseldi. Böylece, ipotekli konut satışlarında son 5 yılın rekoru kırıldı. Geçen yılın eylül ayında 11 bin 330 ipotekli konut satılmıştı. Yıllık bazda incelendiğinde geçen yılın eylül ayına göre ipotekli konut satışlarında yüzde 410,2'lik artış göze çarptı.

TÜİK verilerine göre, son 5 yıla ilişkin aylık bazda ipotekli konut satışları şöyle:

İpotekli konut satışları

Ocak

 Şubat

 Mart

 Nisan

 Mayıs

 Haziran

 Temmuz

 Ağustos

 Eylül

 Ekim

 Kasım

 Aralık
2015

 33.178

 36.952

 45.315

 46.063

 40.086

 40.503

 30.754

 36.021

 28.684

 27.996

 28.553

 40.283
2016

 26.584

 30.455

 38.822

 33.429

 35.423

 36.371

 23.756

 36.458

 42.083

 48.110

 48.941

 49.076
2017

 35.993

 38.676

 50.424

 43.334

 41.738

 35.210

 38.575

 38.743

 40.534

 38.593

 37.250

 34.029
2018

 28.678

 27.916

 32.786

 27.912

 36.865

 47.648

 30.405

 12.743

 11.330

 8.065

 5.324

 7.148
2019

 6.537

 8.890

 22.762

 22.461

 14.916

 7.319

 13.064

 34.148

 57.811

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:07 Kaynak: AA
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