Konut Satışlarının Artması İçin Pazarlamanın Dijitalleşmesi Gerekiyor

Eğitimde katılımcılara konut satışlarını hızlandırmaları için pazarlamada dijital kanalları aktif ama doğru kullanımın püf noktaları anlatıldı.

Türkiye'deki sıfır konut projelerini tek bir çatı altında birleştiren Hürriyet Emlak Projeland, inşaat şirketi profesyonelleri için düzenlediği 'Dijital Pazarlama ile Konut Satışlarını Hızlandırmanın Püf Noktaları' konulu eğitimi Cevahir Hotel Asia Maltepe'de gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını Hürriyet Emlak Projeland Satış Grup Müdürü Mehmet Varoğlu'nun yaptığı eğitim yoğun bir katılımla gerçekleşti. Eğitimde Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü (CMO) Yusuf Mert Yılmaz Günümüzde Satışlarda Dijitalin Önemini, Endeksa CEO'su Görkem Öğüt Gayrimenkul Piyasasında Son Durum, Hızlı Gayrimenkul Satışının Sırrı, Doğru Fiyatlama, Rakamlarla Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Yazar ve pazarlama danışmanı

Kürşat Tuncel ise Dijitalde Yaratılan İlgiyi Satışa Dönüştürmenin Yolları hakkında deneyimlerini paylaştı.

Konut satışlarının artması için pazarlamanın da dijitalleşmesi gerektiğine değinen Hürriyet Emlak Projeland Satış Grup Müdürü Mehmet Varoğlu, "Günümüzde en basitinden en lüksüne kadar tüm ihtiyaçlarımızı dijital platformlar üzerinden karşılayabiliyoruz. Fiziki olarak bir ürün bize ne kadar uzak olursa olsun mobil cihazlarımız üzerinden oldukça hızlı bir şekilde o ürüne ulaşabiliyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte bu ihtiyaçlara konut da dahil oldu. Ev arayan kişilerin neredeyse tamamı ilk aramasını dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriyorlar ve beğenme aşaması tamamlandıktan sonra fiziki olarak görmek istiyorlar. Artık 7'den 70'e herkes ister satılık ister kiralık olsun gayrimenkul ihtiyaçlarını karşılamak için ilk adımı dijital üzerinden atıyor. Ofisinizin lokasyonu ne kadar iyi olursa olsun sadece kapının önünden geçen insanlara ulaşabilirsiniz. Dijitalde ise elinde akıllı telefonu ve interneti olan herkese ulaşabilirsiniz. " dedi.

Gayrimenkul aramalarının yüzde 92'sinin internetten yapıldığına dikkat çeken Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü (CMO) Yusuf Mert Yılmaz, "Gayrimenkul sektöründe başarılı olma ve satışları artırmak için en etkili yolun tüm sosyal mecralarda var olarak doğru kanallar üzerinden doğru hedef kitleyi belirlemekten geçiyor. Doğru hedef kitle bizi daha hızlı bir şekilde sonuca ulaştıracaktır. Denizde pusulasız bir şekilde ilerlemek bizi hiçbir zaman doğru limana ulaştırmayacaktır. Emlak sektörü için elimizdeki en iyi pusula da şu anda dijitaldir ve bunu doğru kullanmayı bilmektir" dedi.

Eğitimde konuşmacı olarak yer alan Endeksa CEO'su Görkem Öğüt, 'Satışları arttırmanın en temel unsurlarından biri pazarın beklentilerini bilmek ve beklentileri doğru sonuçlarla çözüm bulmak oluyor. Bu noktada bizim en büyük yardımcımız dijital platformlarda yapılan aramalar, yorumlar, sayfa ziyaretleri ve kullanan kelimeler oluyor. Elde edilen verilerden çıkan sonuçları kullanarak bizler satışları gerçekleştirip bölgelere özel satış stratejileri belirlemiş oluyoruz. Günümüzde yaşanan piyasa koşuları nedeni ile konut satışlarını artırmak için dijitalleşmeye daha fazla özen göstermeliyiz'' dedi.

Yazar ve pazarlama danışmanı Kürşat Tuncel, günümüzde etkin dijital pazarlamanın önemine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Tüm çalışma alanları mecburi olarak dijitale doğru kaydı. İnsanlar sizinle ilgili bir fikir sahibi olmak istediklerinde ilk başvurdukları bilgi kaynağıoldu ve bu kişiler özelinde değil firmalar ve markalar için de geçerli. Bu yüzden her sektörde olduğu gibi inşaat firmalarının da dijital mecraları daha yakından takip ederek aktif bir şekilde kullanması gerekiyor."