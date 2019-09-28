Konut sektöründe bugünlerde hareketlilik var

Türkiye Merkez Bankası ve ardından bankaların faiz oranlarını düşürmesi konut sektörünü hareketlendirirken, firmalar konut almak isteyenlere özel fırsatlar sunmaya başladı.



Türkiye Merkez Bankası ve ardından bankaların faiz oranlarını düşürmesi piyasaları canlandırdı. Faizlerin düşmesiyle harekete geçen inşaat firmaları, konut almak isteyenlere yeni fırsatlar sunmaya başladı.



İzmir'de bulunan Ontan İnşaat da, bu kapsamında Modda Bulvar Satış Ofisi'nde Modda Günleri düzenledi. Etkinlikte, 120 ay 0,99 faiz oranının Modda Bulvar projesinde uygulandığı açıklanırken, alıcılara özel fırsatlar da sunuldu.



Satış ve Pazarlama Müdürü Cem Tekoral, katılımcılarına özel fırsatlar sunduklarını söyledi. Etkinlikte üç projelerinin detaylarını da paylaşma fırsatı bulduklarını anlatan Tekoral, "İnşaat sektörünün yeniden canlandığı şu günlerde, farklı bir etkinlik yaparak konut sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlarımızı duyurduk. Bankalar tarafından başlatılan 120 ay 0,99 faiz uygulamasını projemizde uygulamaya başladık. Bu kampanyamız önümüzdeki dönemde farklı periyodlarda yapılmaya devam edecek" dedi. - İZMİR