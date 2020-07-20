Konut sigortası aramaları 3 katına çıktı - Son Dakika

Konut sigortası aramaları 3 katına çıktı

Pandemi sonrası isteğe bağlı sigortalara talep yeniden artmaya başladı.

Pandemi sonrası isteğe bağlı sigortalara talep yeniden artmaya başladı. İnternetten yapılan konut sigortası aramaları faiz indirimlerinin de etkisiyle pandemi dönemine kıyasla son bir ayda 3 kat arttı. Artan talepleri inceleme altına alan Hesapkurdu.com, haziran ve temmuz ayı ortalama konut sigortası teminat tutarlarını açıkladı.

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Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen sektörler arasında sigortacılık da yer aldı. Özellikle pandeminin yoğun hissedildiği dönemde isteğe bağlı sigorta türlerinden olan konut sigortaları geri plana itildi. Ancak salgının kontrol altına alınmasıyla başlayan yeni normal dönemde, gayrimenkul ve düğün sektörlerinin canlanmasıyla sigortacılık sektöründe de gözle görülür bir hareketlenme başladı. İnternetten konut sigortası ve eşya sigortası aramaları pandemi dönemine kıyasla son bir ayda 3 kat artış gösterdi. Online kredi ve sigorta karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com, artan talebe istinaden haziran-temmuz ayı ortalama sigorta prim tutarlarını açıkladı.


Konut sigortası ortalama yıllık 140 TL


Online kredi karşılaştırma platformunun paylaştığı verilere göre, platform üzerinden haziran ayından bu yana alınan konut sigortası tekliflerinin ortalaması 200 ila 250 bin TL'lik konut teminatı için yıllık 140 TL oldu. 200 ila 250 bin TL konut ve 100 bin TL'ye kadar eşya teminatı için alınan tekliflerin ortalaması ise yıllık 250 TL olarak kaydedildi. Özellikle kiracılar için avantaj sağlayan eşya sigortasında 100 bin TL'lik teminat için ise yıllık prim ortalaması 175 TL olarak kaydedildi.


Güvence altında olmak her bütçe için mümkün


Konut ve eşya sigortalarının yalnızca ev sahiplerini değil kirada oturanları da güvence altına aldığına dikkat çeken Hesapkurdu.com Sigorta Direktörü Dilara Çetin, "Zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalar, konutu çeşitli felaketlere ve hasara neden olan beklenmedik durumlara karşı güvence altına alır. Bu da 'konut sigortası' ve 'DASK-zorunlu deprem sigortası' ile sağlanır. Genellikle aynı oldukları sanılsa da bu iki sigortanın poliçe içerikleri birbirinden farklıdır. Konut sigortası, yangın ve hırsızlık gibi temel teminatların yanı sıra cam kırılması, dahili su hasarı gibi bir dizi ek teminatlarla ev sahibini güvence altına alır. Sigortalının ev sahibi olması durumunda hem bina hem de eşyalar sigortalanabilirken kiracı da eşya sigortası ile kiraladığı evin içine yaptığı yatırımı güvence altına alabilir. Poliçede belirtilen şartlarda kombi ve klima bakımı, ücretsiz halı yıkama, çilingir hizmeti gibi hizmetler de sunulabilir. Bu noktada poliçe içeriğine göre şekillenen yıllık prim tutarlarının, güvence altında olmayı her bütçe için mümkün hale getirdiğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konut sigortası aramaları 3 katına çıktı - Son Dakika Ekonomi
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