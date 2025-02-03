Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti - Son Dakika
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Emlak

Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in, ocak ayı ve yıllık enflasyon oranını açıklamasıyla kira artış oranı da netleşmiş oldu. Buna göre Şubat ayı tavan kira artış oranı, yüzde 56,35 olarak uygulanacak.

03.02.2025 10:12
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in Ocak ayı enflasyonunu açıklaması ile Şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyonun belli olması ile ev sahipleri kiralık konutlarında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Milyonların yakından takip ettiği 12 aylık enflasyon ile Şubat ayında kiralarına tavan oranda ne kadar zam geleceği de belirlendi. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Şubat ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Şubat ayı zam oranı yüzde 56,35 oldu.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI EN FAZLA YÜZDE KAÇ OLACAK?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 58,51 olarak açıklamıştı. Ocak ayı TÜFE rakamları sonrası Şubat ayı kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 56,35 artış gösterdi.

12 AYLIK TÜFE ORANI ÜZERİNDEN ZAM YAPILACAK

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti. Şubat ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine şubat ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

ÖRNEK KİRA ARTIŞI

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Azami Artış Oranı: Yüzde 56,35

Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 270 TL

Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti

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Son Dakika Emlak Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Suat genç:
    Edevlet üzerinden kontrat yapmayana ağır ceza verirsen bu olur yoksa dinleyen ev sahibi mi var? 20 0 Yanıtla
  • zeynep tekeli:
    Sonra neden marketler pahalı ya bırakın bunları bu bile çok artık 18 1 Yanıtla
  • Kenan Dasdemir:
    ev sahibleri anlayışı varmı yine 100de100aldı degişen bişe olmadı vicdan yok Devlet sahtekar 8 0 Yanıtla
  • Ö. Özcan:
    Senin bu memlekete ettiğini düşman istese yapamaz... 0 0 Yanıtla
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