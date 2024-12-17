Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor

Emlak

Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır

Konut ve araç satışında yeni düzenleme 1 Ocak 2025 itibarıyla hayata geçiyor. Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Meclis'te yeni düzenlemeyle ilgili konuştu. Yeni yılda yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Bakan Bolat, artık yetkisiz kişilerin araç ve konut satışı yapamayacağını duyurdu.

Merak edilen "Vergi borçları siliniyor mu?" sorusuna da yanıt veren Bolat, "Borçlarını silindiği yönündeki yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Bakan Bolat konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

OTOMOBİL VE KONUT SATIŞINDA YENİ DÖNEM

"Emlak ilanları bakımından 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, yetkisiz kişiler taşınmaz ilanı veremeyecektir. Önümüzdeki günlerde otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde tamamlayacağız.

VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Vergi borçlarını silindiği yönündeki yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

VERGİ DENETİMLERİNDE KARARLILIK VURGUSU

Vergi harcamalarına sadece sermaye kesimine sağlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bakın en büyük vergi harcama kalemi nedir biliyor musunuz? Asgari ücretten vergi almamanızın 2025 yılındaki maliyeti 853 milyar TL neredeyse tüm vergilerin üçte biri ediyor.

"KAYITDIŞILIK İLE MÜCADELE SÜRECEK"

Sürekli zarar beyan eden, aşırı düşük kar beyan edenleri tespit edip incelemeye alıyoruz denetimleri yürütüyoruz. Kayıtdışılıkla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

VATANDAŞA FATURA DESTEĞİ

Vatandaşımızın her 100 liralık doğal gaz faturasının 65 lirasını, her 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını Hazine ödüyor.

"2025 ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜ BİR YIL OLACAK"

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonu düşürmek ana hedeftir. Enflasyon 70'lerde de sorundu 80'de de sorundu 90'da da sorundu. AK Parti hükümetinde tek haneye inmişti, tekrar tek haneye indireceğiz. 2025 enflasyonun düştüğü bir yıl olacak."