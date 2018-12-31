Son Dakika Haberleri: Konut ve Sanayi Elektrik Fiyatı Eşitleniyor

Konut ve Sanayi Elektrik Fiyatı Eşitleniyor

31 dakika önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere konutlara yüzde 10 indirim yaptı. İndirimle birlikte sanayi ve konutta kullanılan elektrik fiyatı konusunda “çarpıcı” bir gelişme ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Salı günkü grup toplantısında, elektrik ve doğalgazda konutlarda yüzde 10 indirim yapılacağını açıklamıştı. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre EPDK, perşembe günü gerçekleştirdiği […]The post Konut ve sanayi elektrik fiyatı eşitleniyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Konut ve Sanayi Elektrik Fiyatı Eşitleniyor, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere konutlara yüzde 10 indirim yaptı. İndirimle birlikte sanayi ve konutta kullanılan elektrik fiyatı konusunda "çarpıcı" bir gelişme ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Salı günkü grup toplantısında, elektrik ve doğalgazda konutlarda yüzde 10 indirim yapılacağını açıklamıştı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre EPDK, perşembe günü gerçekleştirdiği yılın son toplantısında, elektrikte indirim kararını aldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere konutlarda, vergi ve paylar dahil birim elektrik fiyatı 59.72 kuruştan, 53.75 kuruşa düştü. Sanayi ve ticarethanede değişiklik olmadı. Ticarethanelerin kullandığı her kilovatsaat elektriğin fiyatı 71.48 kuruş.

İndirimle birlikte tarifede dikkat çekici önemli bir gelişme ortaya çıktı. Sanayi ve konut elektriğinin birim fiyatı eşitlendi. Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, bunun Türkiye'ye özgü bir durum olduğunu söyledi.

Doğan, şöyle konuştu:

"Konutta elektrik 53.75 kuruşa düştü. Sanayici, orta gerilimden 53.71 kuruşa elektrik kullanacak. Bu tarifeyle birlikte konut ve orta gerilim sanayi elektrik fiyatları eşitlenmiş oldu. Dünyada, sanayi desteklenir ve sanayinin kullandığı elektriğin fiyatı, konutların yarısıdır" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:05 

Cumhurbaşkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sektörel
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