Konutder Başkanı Elmas'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Konutder Başkanı Elmas'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde milletin kutlu bir direniş sergilediğini ve büyük bir dirilişi başlattığını belirterek, "Tüm dünyaya kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık.

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde milletin kutlu bir direniş sergilediğini ve büyük bir dirilişi başlattığını belirterek, "Tüm dünyaya kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu

Aynı zamanda Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı da olan Elmas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu milletin, var oluşundan bu yana bağımsız yaşayan, hiçbir boyunduruk ya da himayeyi kabul etmeyen inancı, vatanı ve milleti uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kadim bir milletin evlatları olduğunu anlattı.

Elmas, "4 yıl önce yaşadığımız ve unutmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimiz bizzat kutlu bir direniş sergilemiş ve büyük dirilişi başlatmıştır. Tüm dünyaya kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hayasızca akına göğsünü siper eden Türk milleti ve kahraman güvenlik güçlerimiz, milli iradeye ve devletine sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

Bu hain darbe kalkışması ve işgal girişiminin, ülkenin yıllardır karşı karşıya kaldığı husumet zincirinin en büyük halkalarından, yüzlerce yıllık Türk devletiyle hesabı olanların nafile çırpınışlarıyla birlikte siyasi, ekonomik ve askeri alanda yapılan melun ataklardan biri ancak sonuncusu olmadığını anlatan Elmas, bu nedenle güçlü olmanın, bir ve birlik olmanın önemine dikkati çekti.

"Ekonomisi güçlü olmayan milletin zaferi kalıcı olamaz"

Altan Elmas, Türkiye'nin yüz yüze kaldığı tehdide bedenleriyle siper olan şehit ve gazilere karşı iş alemi olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini kaydetti.

15 Temmuz'un devamında gerçekleşen ekonomik saldırılara da karşı durmaya devam ettiklerini belirten Elmas, şöyle devam etti:

"Siyasi irade ile birlikte iş dünyası olarak Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutmaya gayret ettik. Ekonomisi güçlü olmayan bir milletin zaferlerinin de kalıcı olmayacağının şuurundayız. Enflasyon, faiz ve kur baskısı gibi türbülanslara girdik, zorlu mücadeleler verdik. 2019'un son çeyreğinde yakaladığımız ivme, 2020 başında salgın öncesi 2,5 aylık süreçte de güç kaybetmeden devam etti.

Yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz'un ruhuyla gelen birlik ve beraberlik anlayışının bugün en somut örneğini salgınla mücadelemizde birebir yaşadık. Milletimiz en zor zamanlarda dayanışma ve mücadele örneğini sergilemekten yine kaçınmadı. Ekonomi yönetimimiz, salgının hemen hemen tüm sektörleri durma noktasına getirdiği negatif etkileri azaltabilme adına tedbir paketlerini ardı ardına açıkladı. Sektörümüz de destek için kampanyalar başlattı. İkinci yarıdan itibaren yavaş yavaş tekrar büyüme ivmesi yakaladık. Bundan sonra da ülkemizi daha güçlü ekonomi ve büyük Türkiye hedefine hep birlikte taşıyacağımıza inancım tam."

Elmas, 15 Temmuz'un İslam dünyası ve tüm dünya halklarına da ilham verdiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Yaşananların tekrarına izin verilmemesi, ülke ve gelecek için daha büyük değerler üretilmesi, bir gün öncesinden daha iyi olmak üzere yorulmadan ve kararlılıkla iş dünyasının çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Her ne olursa olsun bu millet dayanışmayla, birlikle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Referans noktamız bu düşünce olmalıdır. Türkiye'ye güvenimiz zor zamanlarda bile asla sarsılmadı. Her ne zorluk yaşarsak yaşayalım ülkemiz için fedakarlık yapmaktan hiç çekinmedik. İşsizlik emici, lokomotif sektörümüzdeki faaliyetlerimizi daha güçlü ekonomiye ve refaha sahip özgür, büyük Türkiye'ye katkıda bulunmak amacıyla sürdürmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu cennet vatan uğruna kendini feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize şükran ve minnetlerimizi arz ediyorum."

Değerli Taş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konutder Başkanı Elmas'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 02:33:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konutder Başkanı Elmas'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]