KONUTDER Başkanı Elmas'tan konut satış verileri değerlendirmesi Açıklaması

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Vatandaşlarımız birinci el konutlara yönlendirildikçe enerji verimliliği elde edilecek ve depremin yıkıcı etkisi büyük ölçüde azaltılmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Elmas, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayı konut satış istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 140 binin üzerine çıkan aylık satışların, sektörün üzerindeki kara bulutları dağıtırken, sektörün moralini de yerine getirdiğini aktardı.

Elmas, şunları kaydetti:

"1 Ağustos itibarıyla kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0,99'a indirmesi ile birlikte bir süredir ertelenen konut talebi canlanmış ve vatandaşlarımızın yeniden konuta alımına geçtiğini ağustos ve eylül aylarında teyit etmiştik. Yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi etme ümidimizi defaatle ifade etmiştik ki bugün açıklanan rakamlar da bu ümidimizin haksız ve mesnetsiz olmadığını kanıtlıyor. Hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için moral verici rakamlar söz konusu.

Türkiye genelinde birinci el konut satışları, bir önceki eylül ayına göre bir miktar düşerek 50 bin 181 adet olarak gerçekleşti. Ancak yine de bu seneki en yüksek ikinci rakamı yakaladık. 2019 yılında yeni ruhsat alımlarında çok ciddi bir düşüş gözlemliyoruz. İlk 6 ayda yaklaşık olarak 120 bin ruhsat başvurusu yapılmıştı. Ruhsat alımlarındaki bu düşüş, mevcut konutların değerini artırıyor. Maliyet artışlarının konut fiyatlarına yansıtılmadığı bu süreçte vatandaşlarımız bu fiyat ve oranlarla kazançlı çıkacaklardır. İstanbul'da 250 bin taşınmaya hazır konut var. İnsanlarımızın yeni ve sağlam konutlara taşınması için bu imkanı değerlendirmesi önemli. Çünkü bundan sonraki üretimler yüzde 40-50 daha maliyetli olacaktır."

"Birinci el konut alımı teşvik edilmeli"



Altan Elmas, konut alıcılarını birinci el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarını önemsediklerini belirterek, "Toplam satışların içinde birinci el konut satışının artması demek; inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi demektir. Böylece istihdam da artacaktır. Vatandaşlarımız birinci el konutlara yönlendirildikçe enerji verimliliği elde edilecek ve depremin yıkıcı etkisi büyük ölçüde azaltılmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde ipotekli satışların bir önceki eylül ayına göre bir miktar düşse de geçen yılın aynı ayının 6 kat üzerinde olduğunu kaydeden Elmas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu da sektörümüzün konut kredisi faizlerine ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Bazı özel bankalarımızın yüzde 1'in altında konut kredisi vermeye başladığını memnuniyetle gözlemliyoruz ancak diğer bankaların da yüzde 1'in altına inmesi gerekiyor. Özel bankaların hepsinin konut kredisi faiz oranlarını kamu bankalarının sunduğu seviyeye getirmesi durumunda piyasa daha da canlanacak ve lokomotif sektör olan konut sektöründeki hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir.



2019 yılı ekim ayında yabancıya konut satışı 4 bin 272 adet olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk 10 ay toplamlarına bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 20'ye yakın artış gözlemliyoruz. 19 Eylül 2018 tarihinde yabancıya konut satışında vatandaşlık imkanının 250 bin dolara çekilmesiyle 2018 yılında yabancıya yaklaşık 40 bin konut satılmıştı. Yıl sonuna kadar yabancıya konut satışında 2018 rakamını rahatlıkla geçebileceğimiz görülüyor. 2018 yılında Türkiye genelinde yabancıya konut satışının toplam konut satışı içindeki payı yaklaşık yüzde 3 iken, bu oran 2019'un ilk 10 ayında yüzde 3,6'ya yükseldi. Bu oranı artırmak ve ülke ekonomisine döviz kazandırmak için sektör olarak canla başla mücadele etmeye devam ediyoruz."