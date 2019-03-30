Konutder, Elmas'la Yola Devam Edecek

9 Haziran 2011 tarihinde Türkiye'deki markalı konutların önemli bir kısmını üreten firmaların bir araya gelmesiyle gayrimenkul sektörünün sesini daha güçlü duyuracak ve sağlıklı büyümesinin önünü açacak bir platform olarak kurulan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nde (KONUTDER) Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. 29 Mart 2017 tarihinden beri KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Z. Altan Elmas, oy birliğiyle ikinci kez KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Sektörün sesi olmaya devam

İkinci kez Konutder Başkanı seçilen Z. Altan Elmas, "Konutder olarak Türkiye'nin zor zamanlarında elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Sektörün ortak hareket etmesi için canla başla çaba gösterdik. Sorunların çözümünde Bakanlıklarla görüşmelerde sektörün sesi olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Kamuyla STK'lar arasında köprü olduk. Pek çok başarılı kampanya ve regülasyonun hayata geçmesini sağladık. Yeni dönemde bu hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

300 binin üzerinde konutun inşasına imza attı

Türkiye'deki markalı konut üreten pek çok kurumsal gayrimenkul geliştiricisi firma Konutder üyeleri arasında yer alıyor. Alfabetik sırayla Ağaoğlu, Artaş İnşaat, Arven Yapı, Çukurova Gayrimenkul, Dap Yapı, Demir İnşaat, DKY İnşaat, Ege Yapı, EYG Grup, FerYapı, Garanti Koza, Gürallar Yapı, İş GYO, Kuzu Grup, Mesa Mesken, Nef, Sinpaş GYO, Solid İnşaat, Soyak Yapı, Sur Yapı, Torunlar GYO bugüne kadar yüzlerce projenin inşasına imza attı.

Türkiye ekonomisine katma değer üretmeye devam

Sektörün sesini daha güçlü duyurmak ve sağlıklı büyümenin önünü açmak amacıyla kurulan Konutder, sektörde faaliyet gösteren, ortak amaçları olan ve ortak sorunlara çözüm üretme iradesi olan firmaların ilk defa bir araya geldiği bir sivil toplum örgütü oldu. Türkiye ekonomisi için üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam ediyor.

Pek çok kampanyaya öncülük etti

Sektörün sorunlarını tespit ederek çözümler geliştiren Konutder, bugüne kadar pek çok kampanya ve regülasyonun gerçekleşmesine öncülük etti. Özellikle finansal saldırıların yoğunlaştığı 2018'de iki önemli kampanya düzenlendi; bunlardan ilki diğer STK'larla birlikte Konutder öncülüğünde gerçekleşti. Diğeri ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum'un da katılımıyla ve Emlak Konut'un desteğiyle yine Konutder öncülüğünde gerçekleşen Türkiye için Kazanç Vakti Kampanyasıydı. Ayrıca kamu bankalarının faizleri 0,98'e çektiği kampanya süreçlerinde de Konutder öncü oldu. Konutder üyelerinin geniş katılımıyla Almanya'da düzenlenen gayrimenkul fuarında başarılı sonuçlar alındı.