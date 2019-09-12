Konutder: merkez bankası'ndan sonra sıra özel bankalarda

Konutder ve Sur
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Merkez Bankası
tarafından yapılan 325 baz puanlık faiz indiriminin ardından benzer politikaların özel bankalardan da beklendiğini söyledi.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu
, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 bazpuan indirimle, yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.74 - 5.75 lira aralığında olan dolar, karar sonrası 5.68 lira düzeyine kadar geriledi.
Söz konusu kararın ardından Elmas, şu yorumu yaptı:
"Merkez Bankası'nın ilkini Temmuz ayında yaptığı 425 baz puan faiz indirimini bugün 325 baz puanla devam ettirmesini gayrimenkul sektörü olarak gayet olumlu buluyoruz. Zaten enflasyon rakamları ortada. Eylül
ve Ekim ayında da büyük oranda baz etkisiyle de herhalde yüzde 10'un biraz daha altına düşecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla 325 baz puan temkinli bir duruş bence. Tabi mevduatta yüksek faiz olması geçtiğimiz son bir yıl içerisinde tabi ki enflasyonla da paralel bir şekilde ticari hayatı çok olumsuz etkiledi. Yatırımları, inşaat sektörünü ve ülke ekonomisini çok olumsuz etkiledi. İnsanlar doğal olarak konut kredisi alamadılar. Yıllık yüzde 25 -30 aralığına çıkan konut kredi faizleri oldu. Bu rakamlarla da kimsenin konut kredisi kullanma ihtimali zaten yoktu. Faiz yüksekliğinin son bir yılda ciddi anlamda ülke ekonomisini de üretimi de geri çeken bir etkisi olmuş oldu. Son birkaç aydır da yavaş yavaş bir sürece girdik. Bu da yeni bir dönem… Kamu bankaları Ağustos başında hükümetimizin desteğiyle konut kredilerini 0.99 a çektiler. Bu piyasada hemen karşılık buldu. Ciddi anlamda kamu bankalarına konut kredi talebi oluştu. Ağustos ayının rakamlarında toplam konut kredi portföyü bankalarımızda son 20 aydır ilk defa artı yazmış oldu. 2.6 milyar lira artı bir kredi kullanılmış oldu ama özel bankalarımız aynı şekilde yürüyemiyor maalesef.
"Ben bu faiz indirimiyle beraber özel bankalarımızın da kamu bankalarına yaklaşacağını düşünüyorum. 0.99 seviyesini kamu bankaları şu anda daha aşağıya çekmezler. Çünkü inen faiz rakamı yüzde 16.50'ye inmiş oldu. Yüzde 12 yıllık faizle kamu bankaları konut kredisi kullandırıyor. Çok cazip bir oran. Özel sektör de yavaş yavaş buraya gelecektir. Ben yılbaşına kadar kredi faizlerinde özel sektörün de kamu bankalarını yakalayacağını düşünüyorum." (Fotoğraflı)