Son Dakika Haberleri: Konutder: merkez bankası'ndan sonra sıra özel bankalarda
Son Dakika Ekonomi Haber

Konutder: merkez bankası'ndan sonra sıra özel bankalarda

1 saat önce

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Merkez Bankası tarafından yapılan 325 baz puanlık faiz indiriminin ardından benzer politikaların özel bankalardan da beklendiğini söyledi.

Konutder: merkez bankası'ndan sonra sıra özel bankalarda, System.String[]
Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Merkez Bankası tarafından yapılan 325 baz puanlık faiz indiriminin ardından benzer politikaların özel bankalardan da beklendiğini söyledi.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 bazpuan indirimle, yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.74 - 5.75 lira aralığında olan dolar, karar sonrası 5.68 lira düzeyine kadar geriledi.
Söz konusu kararın ardından Elmas, şu yorumu yaptı:
"Merkez Bankası'nın ilkini Temmuz ayında yaptığı 425 baz puan faiz indirimini bugün 325 baz puanla devam ettirmesini gayrimenkul sektörü olarak gayet olumlu buluyoruz. Zaten enflasyon rakamları ortada. Eylül ve Ekim ayında da büyük oranda baz etkisiyle de herhalde yüzde 10'un biraz daha altına düşecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla 325 baz puan temkinli bir duruş bence. Tabi mevduatta yüksek faiz olması geçtiğimiz son bir yıl içerisinde tabi ki enflasyonla da paralel bir şekilde ticari hayatı çok olumsuz etkiledi. Yatırımları, inşaat sektörünü ve ülke ekonomisini çok olumsuz etkiledi. İnsanlar doğal olarak konut kredisi alamadılar. Yıllık yüzde 25 -30 aralığına çıkan konut kredi faizleri oldu. Bu rakamlarla da kimsenin konut kredisi kullanma ihtimali zaten yoktu. Faiz yüksekliğinin son bir yılda ciddi anlamda ülke ekonomisini de üretimi de geri çeken bir etkisi olmuş oldu. Son birkaç aydır da yavaş yavaş bir sürece girdik. Bu da yeni bir dönem… Kamu bankaları Ağustos başında hükümetimizin desteğiyle konut kredilerini 0.99 a çektiler. Bu piyasada hemen karşılık buldu. Ciddi anlamda kamu bankalarına konut kredi talebi oluştu. Ağustos ayının rakamlarında toplam konut kredi portföyü bankalarımızda son 20 aydır ilk defa artı yazmış oldu. 2.6 milyar lira artı bir kredi kullanılmış oldu ama özel bankalarımız aynı şekilde yürüyemiyor maalesef.
"Ben bu faiz indirimiyle beraber özel bankalarımızın da kamu bankalarına yaklaşacağını düşünüyorum. 0.99 seviyesini kamu bankaları şu anda daha aşağıya çekmezler. Çünkü inen faiz rakamı yüzde 16.50'ye inmiş oldu. Yüzde 12 yıllık faizle kamu bankaları konut kredisi kullandırıyor. Çok cazip bir oran. Özel sektör de yavaş yavaş buraya gelecektir. Ben yılbaşına kadar kredi faizlerinde özel sektörün de kamu bankalarını yakalayacağını düşünüyorum." (Fotoğraflı)


Merkez Bankası, Değerli Taş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası dolar sert düştü
Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ne anlama geliyor? Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:27:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konutder: merkez bankası'ndan sonra sıra özel bankalarda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]