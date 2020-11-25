Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek - Son Dakika

Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek

25.11.2020 11:00

Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de binalara yapı kimlik numaraları verilecek.

Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek

MALATYA - Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de binalara yapı kimlik numaraları verilecek.

Malatya Belediyesi eski başkan yardımcılarından Yapı Denetimler Birliği Malatya Şube Temsilcisi İnşaat Mühendisi Nurettin Sevim, yapıların depremden zarar görmesi nedeniyle binalara yapı kimlik verilmesi konusunda bakanlığın çalışma başlattığını bildirdi. Sevim, yapılara kimlik numaraları verilmesi çalışmasını desteklediklerini söyledi.

Sevim, yapılan çalışmanın önemli ve gerekli olduğuna dikkat çekerek, "Binalara yapı kimlik numaraları verilerek binaların takip edilmesi lazım. Binalar, konumuna ve şekline göre değerlendirilir. Şu anda kullandığımız bir asansörün bile 6 ayda bir bakım ve onarımı yapılır, araç sahipleri bile araçlarını muayeneden geçiriyor. Yapılarımız da yine aynı bu şekilde gözden geçirilmelidir. Bunları iki kategoride değerlendirmemiz lazım. Birincisi yapının yapılış teknik ve teknolojisi, yani kullanılan malzemeler ve hangi yılların deprem yönetmeliği kullanılmışsa ona göre takip ve analizi yapılarak, yapı kimliği verilmesi lazım. Ayrıyeten bir de yapılarda tamamen kritik kat dediğimiz zemin ve bodrum katları hepsi tek tek elden geçirilerek, daha sonra bunlara bir müdahale olup olmadığı tespit edilmeli. Müdahale olmuş ise bunları ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmemiz lazım. Bunun için de belediyeler de yerel yönetimler de bize yardımcı olmaları lazım. Tüm binalardaki kolon ve kiriş hangilerinin olduğu, deprem sonrasında bunlara herhangi bir zarar gelip gelmediği bunlarla ilgili darbe ve herhangi bir şey olup olmadığını incelememiz gerekiyor. Belediyelerin bu hususta denetlemeyi yapacak, kurum ve kuruluşlara veya kişilere yardımcı olmaları lazım" dedi.

Yapılara kimlik numarası verilecek olmasının önemli bir çalışma olduğuna işaret eden Sevim, "Bununla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu konuda İzmir depreminden sonra yapılara kimlik verilmesi konusunda çalışma başlattı. Tüm yapıların gözden geçirilerek eksiklikleri nelerdir, kolon ve kirişlerde bir eksiklik var mıdır, yapıldığı yılla ilgili olarak o yönetmeliğe göre yapılmış mı yapı kimlik belgesinde bunlar belli olacak" ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetimler, kentsel dönüşümü hızlandırabilir"

Sevim, kentsel dönüşümün de önemine temas ederek, "Kentsel dönüşüm yapılan yerlerde vatandaşların hak kayıplarına maruz olmaması için titizlik gösterilmeli. Daha önceki hak ve hukukları neyse kentsel dönüşüm yapıldıktan sonra yapı nizam hakkı verildiği takdirde kentsel dönüşüm daha hızlanır. Bunlarla ilgili harç ve muafiyetler ilgili bakanlık tarafından verilmiş hakları belediyelerimiz ve yerel yönetimlerimiz uygularsa kentsel dönüşümün hızlanacağı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek
Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek
Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek
Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek

Malatya, Türkiye, Deprem, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
11:04
Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı         
10:41
Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti         
10:28
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 11:42:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei