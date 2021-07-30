Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 2,7 arttı

Bursagaz, pandemi sebebiyle kısıtlamaların etkisinde geçen 2021 yılının ilk altı ayında doğal gaz tüketim rakamlarını açıkladı. Konutlardaki doğal gaz tüketimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış gösterirken, en fazla doğal gaz tüketimi şubat ayından nisan ayına kaydı.

Bursagaz, sokağa çıkma yasağı, kısmi kapanma gibi kısıtlamaların etkisinde geçen 2021 yılının ilk altı ayındaki doğal gaz tüketimine dair verileri açıkladı. Pandemi döneminde de güvenli ve kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren Bursagaz, 2021 yılının ilk altı ayında 1 milyonu aşkın abonesine 1,7 milyar standart metreküp doğal gaz ulaştırdı.

Konut abonelerinin doğal gaz tüketimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış göstererek, 531 milyon 630 bin standart metreküp olarak gerçekleşti. Resmi kurum ve sanayi kuruluşları gibi diğer tüketimler ise düşüş kaydetti. Konut haricindeki diğer tüketimler, 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17azaldı ve 111 milyon 741 bin standart metreküp gaz arzı sağlandı. Yılın ilk altı ayında, konutlarda en fazla doğal gaz tüketiminin şubat ayından nisan ayına kaymış olması dikkat çekti. Doğal gazın en çok tüketildiği ilçe ise Osmangazi oldu. - BURSA