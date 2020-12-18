Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar - Son Dakika

Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar

18.12.2020 12:39
Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar, System.String[]

Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, güneşten elektrik üreterek hanelerde kullanabilmenin maliyetinin kilovat başına 750 dolar olduğunu bildirdi.

Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, güneşten elektrik üreterek hanelerde kullanabilmenin maliyetinin kilovat başına 750 dolar olduğunu bildirdi.

Herdem, yaptığı yazılı açıklamada, güneş enerjisi santrallerinin yatırım, danışmanlık, bakım onarım, mühendislik, tedarik ve kurulum, online ve toptan satış faaliyetlerini gerçekleştiren Gumbel Group'un Türkiye'de bireysel güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda anahtar teslim projelerle çözüm ortağı olduğunu ifade etti.

Geçmişte güneş elektrik sistemlerinin ve üretilen elektriği depolama maliyetlerinin yüksek olduğunu ancak artık her şeyin çok daha kolay ulaşılabilir ve düşük maliyetli olduğunu belirten Herdem, şunları kaydetti:

"Güneşten elektrik üreterek hanelerde kullanabilmek için yasal sınır 10 kilovat. Böyle bir güneş enerjisi santrali kurabilmenin kilovat başına 750 dolar maliyeti bulunuyor. Paneller için de ortalama 5 metrekare bir alan gerekiyor. Kurulumun ardından sistemin resmi geçici kabulü gerçekleşiyor ve aylık mahsuplaşma sistemine dahil olunuyor. Ardından öncelikli olarak üretilen elektrik kullanılıyor, gün içinde enerji fazlası olması durumunda veya üretilen enerjinin yetersiz olması durumunda mevcut elektrik dağıtım şebekesi vasıtasıyla dengeleme sağlanıyor. Ay sonunda şebekeden toplam çekilen elektrikle üretilen elektrik karşılaştırılıp mahsuplaşılıyor. Eğer üretilen elektrik, tüketilenden fazla ise bu fazla kısım, tarife enerji fiyatından şebekeye satılmış oluyor. Böylelikle hem temiz ve yenilenebilir bir enerji üretiliyor hem de elektrik harcamalarında tasarrufa gidiliyor."

Herdem, yüksek enerji tüketimi sebebiyle megavat ölçeğinde büyük kurulum gerektiren ticari işletmeler ve sanayi tesislerinin de kilovat başına 450 dolar ila 470 dolar maliyetle işletmelerinin elektriğini güneşten sağlayabileceğini ifade etti.

Mustafa Herdem, Yönetim Kurulu, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar - Son Dakika Ekonomi


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