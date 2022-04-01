Konutlarda kullanılan doğal gaz yüzde 35 zamlandı - Son Dakika
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Konutlarda kullanılan doğal gaz yüzde 35 zamlandı

01.04.2022 09:04
Konutlarda kullanılan doğal gaz yüzde 35 zamlandı

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 35 oranında zam yapıldığını açıkladı.

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 35 oranında zam yapıldığını açıkladı. Zamlar bugünden itibaren geçerli olacak. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), bugünden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 35, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 44,30 ve elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gaza yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı.

BOTAŞ, 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak doğal gaz zamlarını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "1 Nisan 2022 itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı. Doğal gazın yüzde 99'dan fazlasının yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği ve "2021 yılı başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları" vurgulandı.

"1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 50, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 35 oranında artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğal gazın her bir metreküpüne devletimiz tarafından yüzde 70 oranında destek verilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

"Vatandaşlarımızı yüksek maliyetten koruyacağız"

BOTAŞ'ın açıklaması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, "EPDK, önceki gün elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatlarını belirledi. Böylece hem vatandaşlarımızı yüksek maliyetten koruyacağız hem de arz güvenliğimizi sağlayacağız" demesinin ardından geldi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Bakan Dönmez, dün Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Enerji Trendleri" sempozyumunda enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji fiyatlarındaki ani ve şok dalgalanmaların son zamanlarda maliyetleri artırdığını belirten Dönmez, "doğal gaz, petrol ve kömür gibi kaynakların fiyatlarındaki olağan dışı artışların hem evsel tüketicileri hem de sanayiyi olumsuz etkilediğini" söyledi ve bu dalgalanmalara karşı tüketicinin korunacağını söyledi. Bakan, "Tüketiciyi koruyan geçici önlemlerin alınması elzem hale geldi. EPDK, önceki gün elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatlarını belirledi. Böylece hem vatandaşlarımızı yüksek maliyetten koruyacağız hem de arz güvenliğimizi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

DW/ AI, TY

(c)

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Doğalgaz, Petrol, Enerji, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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