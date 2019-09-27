Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Konutlarda Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO), "Konutlarda Sürdürülebilirlik Konferansı" düzenlendi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, TSO'da gerçekleştirilen konferansta, konut üretiminin gelişen teknoloji, değişen insan ihtiyaçları ve beklentileri neticesinde yapılması gerektiğini söyledi.

İnşaat sektörünün kendisine bağlı pek çok alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturan bir sektör olduğuna işaret eden Hızır, şöyle devam etti:

" İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yeni yapılan bir evde 150 farklı meslek kolunu ilgilendiren 23 bin parça bulunduğu sonucu elde edilmiş. Dolayısıyla inşaat sektörünün ülke ekonomisindeki önemi, üretim sürecinde bulunduğu sektörlerle olan bağlantıların düzeyi, bu sektörlerin toplam üretim içindeki payı ile değerlendirilmelidir. Lokomotif etkisi bağlamında inşaat sektörünün büyümenin merkezinde yer aldığını söyleyebiliriz ancak bu sektöre artık sadece yapı üretmek, akabinde bakım onarım işleri bağlamında bakmamak gerektiği kanaatindeyim. Zira gelişen teknoloji, değişen insan ihtiyaçları ve beklentileri neticesinde inşaat üretimi, artık yapının üretiminden çok daha fazla anlam ifade eder hale gelmiştir."

Hızır, inşaat sektörünün çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden, saydam ve sürdürülebilir üretim kavramların içeren şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

İnşaat sektörünün inovasyona açık, ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacak bir sektör olduğunu aktaran Hızır, "Yerel ve doğal malzemeler kullanılarak geleneksel yapım teknikleri ile inşa edilmiş yerel mimari uygulamaları yüzyıllardır çevreye duyarlı ve sürdürülebilir çözümler sunmuş. Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yer alan geleneksel konutlar, bulunduğu çevre ve iklim şartlarına en uygun tasarım örnekleriyle kendine özgü mimari ortaya koymuştur. Bu kıymetli bilgilerin günümüz teknolojisiyle birlikte değerlendirip tasarımla güçlendirilmesi şüphesiz özellikle doğal kaynakların optimum kullanılması ve ekonomik değer yaratılması bağlamında önem arz etmektedir. Çünkü giderek artan popülasyon ve konut ihtiyacına karşılık sınırlı kaynaklar arasında denge sağlanması stratejik bir gündem konusu olarak önemini korumaya devam etmektedir. " diye konuştu.

Konuşmanın ardından Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı Proje Müdürü Güliz Örnek, "Konutlarda Sürdürebilirliğin Önemi", "Sürdürülebilir Binalar ve Sertifikasyon/Bütünleşik Tasarım Yaklaşımı", "Binalarda Enerji Performans Uygulamaları", "Binalarda Yenilebilir/Alternatif Teknolojileri ve Uygulamalar", "Yasal Düzenlemeler Sonrası Yenilenebilir Enerji Kullanımındaki Fırsatlar" ve "Bina İnşaatında Etkin İş Sağlığı ve Güvenliği" konularında sunum yaptı.