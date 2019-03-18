Konutta düşüş sürdü
1 saat önce
Konut satışları Şubat'ta, Ocak ayına göre hafif artsa da 2018'in aynı ayına göre yüzde 18 düşüş gösterdi.
Konut satışları Şubat'ta, Ocak ayına göre hafif artsa da 2018'in aynı ayına göre yüzde 18 düşüş gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:40
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