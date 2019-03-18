Konutta düşüş sürdü

Konut satışları Şubat'ta, Ocak ayına göre hafif artsa da 2018'in aynı ayına göre yüzde 18 düşüş gösterdi.

Konut satışları Şubat'ta, Ocak ayına göre hafif artsa da 2018'in aynı ayına göre yüzde 18 düşüş gösterdi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü

Emeklilerin Talebi Kabul Görürse En Düşük Maaş 2 Bin 20 Lira Olacak

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu