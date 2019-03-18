Son Dakika Haberleri: Konutta düşüş sürdü

Konutta düşüş sürdü

1 saat önce

Konut satışları Şubat'ta, Ocak ayına göre hafif artsa da 2018'in aynı ayına göre yüzde 18 düşüş gösterdi.

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Konut satışları Şubat'ta, Ocak ayına göre hafif artsa da 2018'in aynı ayına göre yüzde 18 düşüş gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:40 

Ekonomi
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