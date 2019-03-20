'Konutta en çok ilk alıcı kazanıyor'

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "Projelerden konutu en başta alanlar yatırımlarını katlıyor, konutta en çok ilk alıcı kazanıyor.

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "Projelerden konutu en başta alanlar yatırımlarını katlıyor, konutta en çok ilk alıcı kazanıyor." dedi.

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