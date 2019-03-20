Son Dakika Haberleri: 'Konutta en çok ilk alıcı kazanıyor'

'Konutta en çok ilk alıcı kazanıyor'

23 dakika önce

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "Projelerden konutu en başta alanlar yatırımlarını katlıyor, konutta en çok ilk alıcı kazanıyor.

'Konutta en çok ilk alıcı kazanıyor', System.String[]
DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "Projelerden konutu en başta alanlar yatırımlarını katlıyor, konutta en çok ilk alıcı kazanıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:40 

Ekonomi
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