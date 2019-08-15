Konutta en ucuz Esenyurt, en pahalı Beşiktaş
1 saat önce
İstanbul'da en düşük konut fiyatında 2 bin 209 liralık ortalama metrekare fiyatıyla başı Esenyurt çekerken, bu rakam Beşiktaş'ta 10 bin 632 liraya çıkıyor.
İstanbul
'da en düşük konut fiyatında 2 bin 209 liralık ortalama metrekare fiyatıyla başı Esenyurt
çekerken, bu rakam Beşiktaş
'ta 10 bin 632 liraya çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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