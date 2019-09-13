Konutta en ucuz ve en pahalı ilçeler belli oldu

Esenyurt'u takip eden ilçeler arasında ise 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe, 2 bin 370 lirayla Sultangazi, 2 bin 409 lirayla Avcılar ve 2 bin 493 lirayla Sultanbeyli takip ediyor.

YABANCI YATIRIMCILARIN SAYISI ARTIYOR

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,99'a çekip vadeleri 180 aya uzatması, bir süredir beklemeye geçen gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi. Ülkemizdeki faiz artışları sebebi ile yabancı yatırımcılar, İstanbul başta olmak üzere diğer bölgelerde gayrimenkul yatırımlarını artıyor. Önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenen ve İstanbul'un doğu ucu ile batısını Edirne ve Çanakkale'ye bağlayan Kuzey Marmara Otobanı ile arazi fiyatlarında artış yaşandı. İstanbul'un Kuzey Marmara Otobanı ve İstanbul Havalimanının batısına doğru ilerleyen ilçelerde gayrimenkul piyasası değerleniyor. Yeni Havalimanı civarında olan Arnavutköy Bölgesi başta olmak üzere Çatalca ve Silivri ilçeleri de alım ve satımların yoğun olduğu mevkiler arasında.

Kuzey Marmara Otobanı projesinin bitmesiyle birlikte Silivri'nin batı kısmının da önümüzdeki ay açılması bekleniyor. Bununla beraber Çatalca, Silivri ve Çorlu'ya yoğun bir göç ve yatırım akını öngörülüyor.Bu kapsamda yoğun göç gayrimenkul talebini arttıracak. Ayrıca bölgenin doğusunda kalan Kanal İstanbul projesinin de 2023 yılına kadar tamamlanmasıyla birlikte bu bölgedeki yerleşim ve gelişim daha hızlı ilerleyecek.