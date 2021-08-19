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Konutta faiz kampanyası beklentisi - Son Dakika

Konutta faiz kampanyası beklentisi

19.08.2021 12:40
Konutta faiz kampanyası beklentisi, System.String[]

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, "Kamu bankalarının öncülüğünde kampanyalar düzenlenmeli ve kredi faiz oranları yüzde 1'in altına düşürülmeli. Ev almak için faiz indirimini bekleyen bir kitle var. Bu uygulama sektöre can suyu olur.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, "Kamu bankalarının öncülüğünde kampanyalar düzenlenmeli ve kredi faiz oranları yüzde 1'in altına düşürülmeli. Ev almak için faiz indirimini bekleyen bir kitle var. Bu uygulama sektöre can suyu olur." ifadelerini kullandı.

Bahaş Holding açıklamasında, inşaat girdi maliyetlerindeki yükseliş ve artan konut fiyatlarının ev sahibi olmayı zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdüssamet Bahadır, konut kredi faizlerinin yüksekliğinin de konut satışlarını olumsuz etkilediğini aktararak, yabancıya konut satışlarındaki artışın tersine, vatandaşa konut satışlarının düşüş trendinde olduğunu kaydetti.

Özellikle de demir fiyatlarının son bir yıl içerisinde yüzde 120 artmasının, devam eden konut projelerinde bile zam yapılmasını gündeme getirdiğini belirten Bahadır, yeni başlayacak projelerde de fiyatların yüksek olmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bu şartlar altında alım gücü düşen vatandaşın konut alma imkanının ortadan kalktığını kaydeden Bahadır, sorunun çözümüyle ilgili önerilerde bulunarak daha önce alınan tedbirlerin konut satışlarına artış olarak yansıdığını bildirdi.

"Kredi faiz oranı yüzde 1'in altına inmeli"

Girdi maliyetlerindeki artışın yüzde 140'lara kadar çıktığını aktaran Bahadır, şunları kaydetti:

"Girdi maliyetlerinde yüzde 40 ila 140 artış var. Metrekare maliyeti 5 bin 500-7 bin TL'ye çıktı. Müteahhitlerin maliyet artışını fiyata yansıtmama şansı kalmadı. Fiyatlar daha da artacak. Kiralık ev bile bulmak zorlaştı. Üretim yok, arz azaldı ancak talep fazla. Maliyetler her geçen gün artıyor. Buna karşın alım gücü düşüyor. Bankalarda ise konut kredisi faiz oranları yıllık ortalama yüzde 17,9, aylık ortalama yüzde 1,5 civarı seyrediyor. Konut satışlarının artması için geçen yaz olduğu gibi bu yıl da kamu bankaları öncülüğünde kampanyalar düzenlenmeli ve kredi faiz oranları yüzde 1'in altına düşürülmeli. Bu yıl da yaz başından bu yana sektör temsilcileri benzer bir beklenti içerisinde. Hatta ev almak için faiz indirimini bekleyen bir kitle oluştu. Bu tür bir uygulama, pandemi şartlarında gayrimenkul sektörüne can suyu olur ve piyasaya hareket getirir. 2020 yılında faiz oranlarının yüzde 1'in altına indirilmesinin satışlarda yarattığı pozitif etki açısından zirveyi gördük. Yatırımcılar, artışa geçen döviz ve altın fiyatlarına rağmen yatırımını sektörden yana kullandı. Yastık altında bekleyen yatırımlar da gün yüzüne çıktı."

"Sektör, yüzlerce ülke tarafından talep gördü"

Abdüssamet Bahadır, yabancı yatırımcının sunulan yabancıya vatandaşlık hakkını da avantaj olarak değerlendirerek ibreyi Türkiye'ye yönelttiğini, sektörün yüzlerce ülke tarafından talep gördüğünü bildirdi.

Bahadır, "Talepte sadece Orta Doğu'dan değil, Afrika ile Asya ülkelerinin de yükselişini gördük. Sektörümüz var olan stoklarını eritip raflarda bekletilen yeni projeleri olgunlaştırma süreci içine girerken de sağladığı istihdam ile tüm sektörleri geride bıraktı. Eylül ayında 1,7 milyon kişiyi istihdam ederek istihdamda sektör birincisi oldu. 2021'de de yabancı yatırımcıların ülkemize ve sektörümüze duydukları güveni pekiştiren finansal sistemlerin geliştirilmesi, yerli yatırımcı açısından konuta ulaşımı kolaylaştıran faiz oranlarıyla yeni paketlerin sektörümüze kazandırılmasını bekliyoruz. Bu sene kentsel dönüşüm yönünde atılacak adımlarla sektörümüzde dönüşüm yönlü bir hareketlenme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kredi, Faiz, Kamu, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konutta faiz kampanyası beklentisi - Son Dakika


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