"Konutta ihtiyaç sahibi faizi umursamadı"
2 saat önce
2018 yılı konut satışlarını değerlendiren Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur, "Konutta ihtiyaç sahibi faizi umursamadı" diyerek, rakamların kendilerini şaşırttığını söyledi.
2018 yılı konut satışlarını değerlendiren Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur, "Konutta ihtiyaç sahibi faizi umursamadı" diyerek, rakamların kendilerini şaşırttığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:55
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