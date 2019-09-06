Konutta ikinci el devrimi

2019 yılında konut satışlarını ikinci el sırtlıyor… 2017 yılında 34, 2018 yılında ise toplam 33 şehirde ikinci el konut satışlarının birinci eli geride bıraktığını belirten FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "2019'da ise ikinci el satışı tarafında belirgin bir yükseliş görülüyor. İl bazında baktığımızda, 2019 yılında tam 64 şehirde ikinci el satışları birinci elden daha fazla gerçekleşti. Yani ikinci el pazarının birinci elden daha büyük olduğu şehir sayısı bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Bu yıl Türkiye'de ikinci el konut satışlarının oransal olarak en yüksek olduğu şehirler ise Nevşehir, Yalova ve Karaman" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istatistiklerde en dikkat çeken konu başlıklarından biri de ikinci el pazarının toplam konut satışı içinde aldığı pay oldu.

SON 6 YILIN REKORU KIRILDI

TÜİK tarafından detaylı satış istatistiklerinin yayınlandığı 2013 yılından bu yana, ikinci el pazarının toplam konut satışı içerisinde aldığı payın en yüksek seviyeye ulaştığını belirten FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "2019 yılının ilk 7 ayında, toplam konut pazarı içinde birinci el pazarının oranı yüzde 40,3, ikinci el pazarının ağırlığı ise yüzde 59,7 olarak gerçekleşti. Geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda ikinci elin toplam konut piyasasında çok ciddi bir yükselişi olduğunu görüyoruz" dedi.

İKİNCİ EL AĞIRLIKLI ŞEHİR SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

2019 yılının ilk 7 ayında Türkiye'de satılan her 100 konuttan 60'ının ikinci elde işlem gördüğünü sözlerine ekleyen Eyüp Akbal, "2013 ve 2018 arası döneme baktığımızda, Türkiye'de ikinci el satışlarının birinci elden yüksek olduğu il sayısının 27 ila 34 arasında değiştiğini görüyoruz. 2019'da ise bu tablo tersine döndü. İl bazında baktığımızda da 2019 yılında 64 şehirde ikinci el satışları birinci elden daha fazla gerçekleşti. Yani ikinci el pazarının birinci elden daha büyük olduğu şehir sayısı bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Bu da ikinci el pazarı için bir rekor" dedi.

NEVŞEHİR, YALOVA VE KARAMAN LİDER

TÜİK verilerini baz alarak, iller bazında gerçekleştirdikleri araştırmada önemli verilere ulaştıklarını sözlerine ekleyen Eyüp Akbal şöyle devam etti: "Buna göre Türkiye'de 2019 yılında ikinci el pazarının ağırlığının en yüksek olduğu şehirler Nevşehir, Yalova ve Karaman oldu. Nevşehir'de yılın ilk 7 ayında 1.469 konut satılırken, bu satışların yüzde 81'i ikinci el pazarında gerçekleşti. İkinci el satış oranı Yalova'da yüzde 77,5, Karaman'da ise yüzde 77 olarak dikkat çekti. Bu şehirleri sırasıyla, Kars, Ardahan, Balıkesir, Karabük, Kilis, Muğla ve Ağrı takip ediyor."

KARADENİZ'DE BÜYÜK POTANSİYEL VAR

Diğer yandan Türkiye'de ikinci el pazarı oranının en düşük olduğu şehirlerin başında Gümüşhane, Şırnak ve Kastamonu olduğunu dile getiren Eyüp Akbal, "Onları da sırasıyla Ordu, Giresun, Burdur, Kırklareli, Muş, Rize ve Hakkari izliyor. İlk 10 sıraya baktığımızda özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz şehirlerinin listede en alt sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bu da aslında ikinci el pazarının bu şehir ve bölgelerde çok fazla gelişmediğini gösteriyor. Bu kapsamda, gelecek yıllarda ikinci el pazarının özellikle Karadeniz'de ciddi bir ivme yakalayabileceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.