Konutta Iraklı trendi devam ediyor - Son Dakika
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Konutta Iraklı trendi devam ediyor

6 saat önce

Türkiye genelinde 2019 yılında en çok konut satışı Iraklılara yapılmıştı.

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Türkiye genelinde 2019 yılında en çok konut satışı Iraklılara yapılmıştı. 2020'nin ilk ayında ise Türkiye'de 113 bin 615 konut satılırken, uyruklarına göre bakıldığında en çok konutu yine Iraklıların aldığı görüldü. Sadece ocak ayında Irak vatandaşlarına 739 konut satıldığı kaydedildi.

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ocak ayı konut satış istatistikleri belli oldu. 2020'nin ilk ayında Türkiye'de 113 bin 615 konut satılırken, uyruklarına göre bakıldığında en çok konutu Irak vatandaşlarının aldığı görüldü. Böylelikle ocak ayında Irak vatandaşlarına 739 konut satıldığı kaydedildi. Irak'ı sırasıyla takip eden ülkeler ise 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen, 133 konut ile Almanya, 121 konut ile Kuveyt, 110 konut ile Suudi Arabistan, 107 ile Ürdün, 101 ile de Filistin olarak gözlendi.


Türkiye, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
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