Konutta son 1 aydır yaşanan yükselişte Döşemealtı ilk sırada

Arsa ve konut ediniminde Döşemealtı ilçesi, Antalya'da alıcısına en çok kazandıran ilçelerin de başında yer aldı.

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların yüzde 9 arttığı Döşemealtı İlçesi oldu. Döşemealtı İlçesini, sırasıyla yüzde 2-5 arasındaki artışlarla Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat İlçesi izledi. Türkiye genelinde ise Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar, Beyoğlu, Başakşehir, Yalova merkez, Foça, Çiğli Selçuklu İlçeleri konut sahiplerine en çok kazandıran ilçeler arasında yer aldı.

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Konut fiyatlarının temmuzda en çok arttığı ilçeler da zirve yapan Döşemealtı büyümeye devam ediyor. Arsa satma geleneğine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü de katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Çıplaklı ve Mellidağ Mahallelerinde 35 adet taşınmazın satış ihalesi düzenlendi. - ANTALYA