Konutta talep birikiyor, umut nisanda

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Müteahhitler, Fikirtepe'de Arapları da Dolandırdı

Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu