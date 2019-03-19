Konutta talep birikiyor, umut nisanda
1 saat önce
TÜİK verilerine göre konut satışları yılın ilk 2 ayında azalmaya devam etti.
TÜİK
verilerine göre konut satışları yılın ilk 2 ayında azalmaya devam etti. İpotekli satışlarda sert düşüş var. Sektörü ağırlıklı olarak yabancının alımları sürüklüyor. (Leyla İlhan)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:10
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