Son Dakika Haberleri: Konutta talep birikiyor, umut nisanda

Konutta talep birikiyor, umut nisanda

1 saat önce

TÜİK verilerine göre konut satışları yılın ilk 2 ayında azalmaya devam etti.

Konutta talep birikiyor, umut nisanda, System.String[]
TÜİK verilerine göre konut satışları yılın ilk 2 ayında azalmaya devam etti. İpotekli satışlarda sert düşüş var. Sektörü ağırlıklı olarak yabancının alımları sürüklüyor. (Leyla İlhan)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:10 

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müteahhitler, Fikirtepe'de Arapları da Dolandırdı Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 06:33:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konutta talep birikiyor, umut nisanda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]