Konutta teslim süreleri uzatılabilir
1 saat önce
Azalan satış hızı büyük ebatlı konut projelerinin halihazırda uygulanan 36 ay içinde teslim edilmesini zorlaştırıyor.
Azalan satış hızı büyük ebatlı konut projelerinin halihazırda uygulanan 36 ay içinde teslim edilmesini zorlaştırıyor. Sektör, bu sürenin 48 aya çıkarılmasını istiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:05
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