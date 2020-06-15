Konutta toparlanma başladı, haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor - Son Dakika

Konutta toparlanma başladı, haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor

Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları düşse de nisana göre artış yaşandığını belirten sektör temsilcileri, normalleşme adımlarının, düşük oranlı destek kredisinin ve kampanyaların etkisiyle haziranda tüm zamanların rekor satışlarına ulaşılabileceği görüşünde birleşiyor.

Konutta toparlanma başladı, haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor, System.String[]

Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları düşse de nisana göre artış yaşandığını belirten sektör temsilcileri, normalleşme adımlarının, düşük oranlı destek kredisinin ve kampanyaların etkisiyle haziranda tüm zamanların rekor satışlarına ulaşılabileceği görüşünde birleşiyor.

Ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 düşüşle 50 bin 936 oldu.


Konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konutla (yüzde 15) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9,7 payla Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6,1 payla İzmir izledi. En az satış olan iller 4 konutla Ardahan, 15 konutla Hakkari ve 21 konutla Tunceli olarak kayıtlara geçti.

Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları düşse de nisana göre artış yaşandığını dile getiren sektör temsilcileri, normalleşme adımlarının, düşük oranlı destek kredisinin ve kampanyaların etkisiyle haziranda tüm zamanların rekor satışlarına ulaşılabileceği görüşünde.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, mayısta geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşansa da nisana göre yüzde 19'u aşan bir yükseliş yaşandığını söyledi.

İki aylık düşüş sonrası haziranda normalleşme, düşük kredili destek paketi ve emlak konut kampanyasıyla haziranda önemli bir artış yaşanacağını dile getiren Durbakayım, şu açıklamalarda bulundu:

"Kampanyalara gösterilen yoğun ilgiye bağlı olarak haziranın geride kalan kısmındaki satışlar, ayın tamamında en az 130 bin konutun el değiştireceğini gösteriyor. Daha önce en yüksek haziran satışının 119 bin adetle yaşandığını düşünürsek bu rakam tüm zamanların rekoru olacaktır. İpotekli konut satışının toplam satışlar içinde payının bugüne kadar görülmemiş oranda yüksek olacağını düşünüyoruz. Ayrıca birinci el konut satışlarının da artmasını bekliyoruz. Yaklaşık 250'den fazla sektörü finanse eden inşaat sektörünün tekrar harekete geçmesi demek; tüm sektörlerdeki mali yapıların güçlenmesi, istihdamın ve vergi gelirlerinin artması anlamına gelir."

"Mayısın yarısı resmi tatil ve sokağa çıkma yasağıyla geçti"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, mayıs ayının yarısının resmi tatil ve sokağa çıkma yasağıyla geçtiğini, ona rağmen nisana göre satışlarda artış yaşandığını söyledi.

Kamu bankalarının başlattığı kampanya sonrası piyasada ciddi hareketlilik yaşandığını dile getiren Taş, "Salgın öncesine göre talepte 3 kata varan artış söz konusu. Kampanyanın kısa süreceği endişesiyle alıcılar hedef odaklı hareket ediyor. Eskiden arayan 7 kişiden birine yer gösterirken, şu an iki kişiden birine yer gösteriliyor, yer gösterilen her iki kişiden birisi de pazarlık yaparak almaya çalışıyor." dedi.

Taş, özellikle fiyatı 1 milyon liranın altındaki gayrimenkullerin ilgi odağında olduğunu kaydederek, 750 bin liraya olan konutların çok hızlı satıldığını vurguladı.

Era Türkiye Direktörü Toros Cumhur, kredilerin düşmesi sonrası satılık konuta ilginin yüzde 50'ye varan oranda arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle orta gelir grubunun ciddi konut talebi söz konusu. Mayıs istatistikleri bunu yansıtmıyor. Ayrıca iş gün sayısı da oldukça az idi. Bu kredi ile aynı zamanda insanların yastık altındaki birikimleri de piyasaya giriyor. Genel anlamda ihtiyaç sahibi, işleri devam eden ve gelirleri sekteye uğramayan orta ve orta üstü gelir grubunun gayrimenkul aldığını söyleyebilirim. Balkon-bahçe arayışı ise bir köpüktü. Şimdi herkes başını sokacak bir ev bakıyor. Ayrıca talep ikinci elde yoğunlaştı. Çünkü insanlar bitmemiş inşaatı risk görüyor."

"Haziranda konut satış adedi mayısı katlayacaktır"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, geçen yıla göre düşüş devam etse de nisana göre satışlarda artış yaşandığını belirterek, "Haziranda artış tarihi düşük kredi fırsatı sayesinde hızlanarak devam edecek." dedi.

Özellikle kirada oturmayı düşünen çiftlerin konut alım yoluna gittiğini dile getiren Erkurtoğlu, mayısta satış adetlerinin 100 bin bandını aşacağını sözlerine ekledi.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, normalleşme adımlarının etkisinin mayısta konut satışlarında görülmeye başlandığını belirterek, "Küresel salgının etkileri azaldıkça sektörümüzde de hareketlenme başladı. Yaz aylarında yabancı müşterilerimizin de yatırım yapmaya devam etmesiyle yılın ikinci yarısında geçen seneki konut satış rakamlarına göre artış sağlayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, salgının etkisiyle gerileyen satışların, mayısı da etkisi altına aldığını, alıcıların konut yatırımını ertelemeyi tercih ettiğini söyledi.

Geçen yılın aynı ayına göre mayısta yüzde 44,6'lık gerileme olsa da nisana göre artış yaşanmasının umut verici olduğunu dile getiren Özyurt, "Normalleşme adımları ve kredi destek paketi sayesinde haziranda önemli bir satış rakamına ulaşılacağını düşünüyorum. Hem satış ofisi ziyaretçimiz hem de telefon yoğunluğu 10 kat arttı. " dedi.

"Haziranda yaşanılan hareketlilik net bir şekilde hissediliyor"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, yatırımcıların salgın nedeniyle nisan ve mayısta bekle-gör politikası uyguladığını belirterek, ancak haziran ayının sektör açısından kritik bir öneme sahip olduğunu, normalleşmeyle birlikte açıklanan destek paketinin çok büyük önem arz ettiğini söyledi.

Beklemeye alınan yatırımların yeniden devreye girdiğini ifade eden Bahadır, "Kredi paketinin sağladığı hareketlilik net bir şekilde hissediliyor. Başta orta gelirli olmak üzere her kesimden yatırımcıyı harekete geçiren paket, konuta erişimi kolaylaştırdı, yatırımcıda ciddi bir satın alma eğilimi sağladı." açıklamasında bulundu.

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir Akkuş, mayısta düşüş yaşansa da haziranda benzeri görülmemiş fırsatlar sayesinde yüksek satış rakamları göreceklerini kaydederek, bu sayede yeni projelerin de hayata geçeceğini anlattı.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, haziranda son 2 aydaki gerilemenin duracağını ve konut satışında önemli bir rakama ulaşılacağını belirterek, "Belirsizliğin azalması, kontrollü hayata geçiş ve kredi destek paketi satışları hızlandırdı. Düşük oran ve 15 yıla varan vadeyle ödeme fırsatı sunan paket, özellikle orta gelirliyi ev sahibi olmak için harekete geçirdi. Yeni destek paketinin önümüzdeki aylarda rekor satışları beraberinde getireceğini söyleyebiliriz." dedi.

Gayrimenkul yatırım danışmanı Ayşe Fügen Arda, pandemiyle birlikte ertelenen konut talebinin sürecin normalleşmesiyle harekete geçtiğini belirterek, kredi destek paketi sayesinde konut talebinde haziranda adeta patlama yaşandığını söyledi.

Arda, "Dolardaki kısmi düşüş, mevduat faizlerinin gerilemesi tüketiciyi yeniden konut almaya yönlendirdi. Mayısta 50 bin 936 adet konut satıldı. Haziranda satış adedinin mayısı iki katına yaklaşacağını düşünüyorum." dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konutta toparlanma başladı, haziranda tüm zamanların rekor satışı bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

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