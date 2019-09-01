Konutta yabancı ilgisi mobilyacılara yaradı
3 saat önce
MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, "Yabancılara konut satışının mobilya satışlarımızı yüzde 10-20 bandında arttırdığını söyleyebiliriz." dedi.
MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, "Yabancılara konut satışının mobilya satışlarımızı yüzde 10-20 bandında arttırdığını söyleyebiliriz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:44
Bursa'dan Gürcistan ve Ukrayna'ya çilek ihracatı Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner, 10 kilo vererek iğne ipliğe döndü Bar soyuldu, vurdumduymaz adam içkisini içmeye devam etti! O anlar kamerada "Yavrumu dağa kaçırdılar" deyip eylem yapan Hacire Akar'ın oğlu ev hapsi cezası aldı