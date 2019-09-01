Son Dakika Haberleri: Konutta yabancı ilgisi mobilyacılara yaradı
Son Dakika Ekonomi Haber

Konutta yabancı ilgisi mobilyacılara yaradı

3 saat önce

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, "Yabancılara konut satışının mobilya satışlarımızı yüzde 10-20 bandında arttırdığını söyleyebiliriz." dedi.

Konutta yabancı ilgisi mobilyacılara yaradı, System.String[]

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, "Yabancılara konut satışının mobilya satışlarımızı yüzde 10-20 bandında arttırdığını söyleyebiliriz." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'dan Gürcistan ve Ukrayna'ya çilek ihracatı
Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner, 10 kilo vererek iğne ipliğe döndü Bar soyuldu, vurdumduymaz adam içkisini içmeye devam etti! O anlar kamerada "Yavrumu dağa kaçırdılar" deyip eylem yapan Hacire Akar'ın oğlu ev hapsi cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:06:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konutta yabancı ilgisi mobilyacılara yaradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]