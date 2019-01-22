Konutta, yabancılara satışı katlayacak 2 öneri
7 dakika önce
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, gayrimenkul sektörünün döviz kazandırıcı sektörlere verilen desteklerden yararlanması ve yabancılara 100 bin dolara 5 yıllık oturum verilmesi durumunda yabancıya konut satışının katlanarak artabileceğini söyledi.
Ege
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı
, gayrimenkul sektörünün döviz kazandırıcı sektörlere verilen desteklerden yararlanması ve yabancılara 100 bin dolara 5 yıllık oturum verilmesi durumunda yabancıya konut satışının katlanarak artabileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:05
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