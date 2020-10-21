Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu - Son Dakika

Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu

21.10.2020 08:36
Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu, System.String[]

KORONAVİRÜSE rağmen Türkiye'de yabancılara konut satışı, eylül ayında yüzde 26.1'lik artış gösterdi.

KORONAVİRÜSE rağmen Türkiye'de yabancılara konut satışı, eylül ayında yüzde 26.1'lik artış gösterdi. Yabancıların en çok rağbet ettiği İstanbul ve Antalya'da, ocak- eylül döneminde ise 17 bin 91 konut ve yüzde 65 oranla, Türkiye'deki toplam satışın yarısından fazlası gerçekleşti.

Koronavirüs tüm sektörlerde olduğu gibi yabancılara konut satışı rakamlarını da olumsuz etkiledi. Mart- temmuz ayları arasındaki süreçte tüm ülkelerle uçuşların durdurulması nedeniyle ciddi talep olmasına rağmen, yabancı müşteriler gelemediği için bu dört aylık dönemde yabancıya konut satışı da durdu. 1 Temmuz'dan itibaren ülkelere uçuşların kademeli olarak başlatılmasıyla satışlarda artışlar görülmeye başladı. Eylül ayı satışları, geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

YÜZDE 64'Ü İSTANBUL VE ANTALYA'DAN Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde yabancılara satılan konut sayısı, bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 26,1 artarak, 5 bin 269 oldu. Yabancılara konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 2 bin 370 ile İstanbul aldı. İstanbul'u 1018 konut satışıyla Antalya, 347 konut satışıyla Ankara, 239 konut satışıyla Bursa ve 191 konut satışıyla Mersin izledi. Toplam satışın yüzde 64'üne denk gelen 3 bin 388 konut satışı, İstanbul ve Antalya'da gerçekleşti.OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YÜZDE 18 DÜŞTÜOcak-Eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı. Geçen yıl 31 bin 925 olan konut satışı, bu yıl 26 bin 165'e düştü. Bu satışın 11 bin 966'sı İstanbul, 5 bin 125'i Antalya, 1829'u Ankara, 882'si Bursa, 821'i Yalova, 819'u Mersin, 615'i İzmir, 589'u Samsun, 555'i Sakarya, 416'sı Aydın ve 2 bin 548'i diğer illerde gerçekleşti. Toplam satışın yüzde 65'ine denk gelen 17 bin 91'i İstanbul ve Antalya'dan yapıldı. İSTANBUL'DA YÜZDE 23.2'LİK ARTIŞTürkiye'de yabancıların en çok rağbet gösterdiği İstanbul'a dünyanın bütün ülkelerinden ilgi var. İstanbul'da eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre göre yabancılara konut satışında yüzde 23.2'lik artış yaşandı. Türkiye genelindeki satışların yüzde 40'tan fazlasına sahip kentte, ocak-eylül döneminde ise koronavirüs nedeniyle hayatın durduğu mart-temmuz ayları arasındaki dönemin olumsuz etkileri nedeniyle yüzde 16'lık düşüş yaşandı.ANTALYA'YA RUS İLGİSİYabancıların konut edinmede en çok rağbet gösterdiği iller sıralamasında ikinci olan Antalya'da son yıllarda özellikle sahil kesimlerde stüdyo 1+0, 1+1, 2+1 50-120 metrekare arasında değişen güvenlikli ve havuzlu site tarzı, akıllı sistem ve ful eşyalı ev modellerinin inşası artırıldı. Yabancıların rağbet gösterdiği bu ev modellerine yönelen sektör, tatil amaçlı yaz aylarında kenti tercih eden turistlerin ev sahibi olarak daha uzun süre kentte tatil yapmasını sağlıyor. Geçen yıl eylül ayında yabancılara 744 olan konut satışı bu eylülde yüzde 36'lık artış gösterdi. Ocak- eylül döneminde ise yüzde 18'lik düşüş yaşandı. Antalya en çok Rusya, Ukrayna, Almanya, Kazakistan gibi ülkelerden rağbet görüyor.İLK SIRADA İRAN VAR

Türkiye'de yabancıların konut edinme sıralamasına bakıldığında, ocak-eylül döneminde 4 bin 716 konutla ilk sırada İran yer alıyor. İkinci sırada 4 bin 165 konutla Irak var. Üçüncü 1895 konutla Rusya Federasyonu olurken, dördüncü 1277 konutla Afganistan, beşinci 883 konutla Azerbaycan. En çok konut satışının yapıldığı diğer ülkeler ise şöyle; Almanya 847, Yemen 769, Kuveyt 711, Ürdün 709, İngiltere 676, Kazakistan 664, Çin 659, Filistin 627, Ukrayna 515, Mısır 504, Lübnan 467, Libya 428, İsveç 343, ABD 327, Katar 305, diğer ülkeler toplamı ise 4 bin 979.


Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu
Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu
Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu
Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu

İstanbul, Antalya, Eylül, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı! Sağanak yağış geliyor Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, Karabağ cephesine gitti
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin         
07:43
Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler ülkede yayımlanabilir, derslerde gösterilebilir Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler ülkede yayımlanabilir, derslerde gösterilebilir         
02:53
Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:09
Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti         
23:35
Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı         
21:45
Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti         
20:23
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı         
14:54
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 08:47:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konutta yabancıların tercihi İstanbul ve Antalya oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei