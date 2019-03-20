Konutta Yeni Gözde Türkiye

Boğaz'da yalı isteyen de Esenyurt'ta küçük daire isteyen de var. Sektördeki yabancı davranışlarını ve satış rakamlarını Ege Üniversitesi Ege Girişimcilik Topluluğu'nun geçtiğimiz hafta düzenlediği "İş'te Kadın" a konuşmacı olarak katılan Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran paylaştı...

İkiye katladı

Geçen yıl 1 milyon 375 bin 398 adet satışla bir önceki yılın rekoruyla başa baş gelen konut sektörü, 2019'a düşüşle başlasa da yabancılara satış yüzleri güldürüyor. Türkiye genelinde ocakta 72 bin 937 konut satıldı. Şubatta ise bu rakam 78 bin 450'ye çıktı.Şubatta satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 azaldı. Ancak yabancıya satış yüzde 92.1 artarak 3 bin 321 adet oldu. Böylece yabancıya konut artışı rekor kırdı.

Vatandaşlık dopingi

Özellikle KDV muafiyeti, vatandaşlık için 250 bin dolarlık yatırım bedeli gibi düzenlemeler ile yurtdışında düzenlenen fuarlardan sonra yabancıya satışlardaki artış hız kesmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayı konut satış istatistiklerine göre, yabancıya 3 bin 168 konut satıldı. 3 bin 168 adetlik satış, yabancıya konut satışının başlamasından bu yana en yüksek ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

En çok Iraklı aldı

Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran'ın verdiği bilgiye göre; Ocakta Irak vatandaşları Türkiye'den 628, İran vatandaşları 236, Rusya vatandaşları 236, Afganistan vatandaşları 166, Kuveyt vatandaşları 150 konut edindi. Yabancıya satışta ilk sırada 1440 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 672 satışla Antalya, 196 satışla Ankara, 192 satışla Bursa ve 138 satışla Yalova izledi.

Kim nereden alıyor?

Zengin Suudiler, Kuveytliler veya Katarlılar'ın daha çok İstanbul hem de Trabzon'dan ev aldığını ifade eden Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Suudiler her segmentten konut satın alıyor. Katarlılar sadece konutu tercih ediyor. Iraklılar ucuz konuta yönelirken İranlılar arasında yalı isteyen de oluyor, Beylikdüzü'nde 1+1 ev soran da. İzmir de İranlılar'ın radarında. Son dönemde Afganlıların da Türkiye'den gayrimenkul aldığına şahit oluyoruz" deiye konuştu.

Zenginin gözdesi Boğaz

İstanbul Boğazı'nın üst düzey gelir grubuna sahip yabancıların tercih ettiği en önemli lokasyon olduğuna dikkat çeken Başaran, şunları aktardı: "Ortadoğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip belli bir kesimin İstanbul Boğazı'ndaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var. Avrupa yerine İstanbul'da yalı veya köşk tercih etmelerinin başlıca sebebi daha kolay vatandaşlık alabilmeleri. Ev almak isteyenler nisan-mayıs aylarında İstanbul'a gelmeye başlar ve bu yoğunluk ekime kadar sürer. İstanbul Boğazı'nda yalı fiyatları 30 milyon lira ila 500 milyon TL arasında değişiyor."

250 bin bandına oturdu

Yabancıların kişi başına konut harcamlarıyla ilgili bilgileri de paylaşan Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Yabancılar Türkiye'den aldığı bir eve ortalama 150 bin dolar ödüyor. Vatandaşlık limitinin 250 bin dolar olarak açıklanmasını takiben ortalama 150 bin dolar seviyesinde olan yabancıya satışlar 250 bin dolar bandına oturmaya başladı. Adet olarak çok olmasa da 1 milyon dolar bandında da gayrimenkul alan yabancılar mevcut" değerlendirmesinde bulundu.