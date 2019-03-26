Son Dakika Haberleri: Konuttaki durgunluk GYF’lere yaradı

Konuttaki durgunluk GYF’lere yaradı

38 dakika önce

Omurga Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin, konut sektöründe yaşanan durgunluğun gayrimenkul yatırım fonlarına yaradığını belirterek, sektörde fonların toplam tutarının 3 milyar liraya çıktığını söyledi.

Konuttaki durgunluk GYF’lere yaradı, System.String[]
Omurga Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin, konut sektöründe yaşanan durgunluğun gayrimenkul yatırım fonlarına yaradığını belirterek, sektörde fonların toplam tutarının 3 milyar liraya çıktığını söyledi. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:07 

Ekonomi
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