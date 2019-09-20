Son Dakika Haberleri: Konvansiyonel içten yanmalı motor devrinin sonu mu yaklaşıyor?
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Konvansiyonel içten yanmalı motor devrinin sonu mu yaklaşıyor?

2 saat önce

Otomobil sektöründe bir dönemin yavaş yavaş sonuna geliniyor. Elektrikli araç alternatiflerinin her geçen gün arttığı sektörde dünyanın en büyük markaları yeni modellerini tanıtırken içten yanmalı motorlara ayrılan geliştirme süreçleri ve bütçeleri de kısılmaya başlandı.

Konvansiyonel içten yanmalı motor devrinin sonu mu yaklaşıyor?, System.String[]

Otomobil sektöründe bir dönemin yavaş yavaş sonuna geliniyor. Elektrikli araç alternatiflerinin her geçen gün arttığı sektörde dünyanın en büyük markaları yeni modellerini tanıtırken içten yanmalı motorlara ayrılan geliştirme süreçleri ve bütçeleri de kısılmaya başlandı.


Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden olan Alman Daimler grubundan yapılan açıklamada artık yeni konvansiyonel motor geliştirilmeyeceği ve bunun yerine tüm araştırma-geliştirme bütçesinin elektrik motorlarına aktarılacağı belirtildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:00 
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