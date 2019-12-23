Konvoy oluşturup klakson çalanlara ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konvoy oluşturup klakson çalanlara ceza - Son Dakika

Konvoy oluşturup klakson çalanlara ceza

6 saat önce

Gaziantep'te konvoy oluşturup trafiği tehlikeye düşüren ve gürültü kirliliğine neden olan sürücülere ceza yağdı.

Konvoy oluşturup klakson çalanlara ceza, System.String[]

Gaziantep'te konvoy oluşturup trafiği tehlikeye düşüren ve gürültü kirliliğine neden olan sürücülere ceza yağdı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon amirliklerinin yaptığı uygulamalarda, 4 bin 609 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetlemelerde, konvoy oluşturup klakson çaldığı belirlenen 3 sürücüye ceza verildi. Yapılan uygulamalarda ayrıca trafik ve can güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 106 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 2 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten ve 329 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten ceza yazıldı.


Toplamda 444 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapılarak, 133 araç trafikten men edildi, 4 sürücü belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kına gecesinde damadını öldüren zanlının ilk ifadesi: Ona kızgındım
Hırsız, girdiği dükkanda paraları bırakıp sigaraları çaldı Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü

Son Dakika Haberleri
16:26 2019 yılının haberlere en çok konu olan siyasi ismi belli oldu - Son Dakika Haber
16:20 İmamoğlu: Adalar'daki taşımacılık sorununu elektrikli araçlarla çözmek için altyapı oluşturuyoruz - Son Dakika Haber
16:18 CHP'li Öztrak: Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır - Son Dakika Haber
16:17 MHP Aydın İl Başkanı, Haluk Alıcık oldu - Son Dakika Haber
16:17 Marmara'da şiddetli lodos - Son Dakika Haber
16:07 Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür - Son Dakika Haber
15:36 Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:30:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konvoy oluşturup klakson çalanlara ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]