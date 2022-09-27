Kentte düğün konvoyunda kullandığı servis minibüsünü sağa sola hareket ettirerek, trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit etti. İsmi açıklanmayan sürücüye, trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 427 TL ceza uygulandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KONVOYDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI - Son Dakika

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