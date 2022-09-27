KONVOYDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI - Son Dakika
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KONVOYDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

27.09.2022 12:25

BİNGÖL'de, düğün konvoyunda servis minibüsünü sağa sola hareket ettirerek trafiği tehlikeye sokan sürücüye, 427 TL ceza kesildi.

BİNGÖL'de, düğün konvoyunda servis minibüsünü sağa sola hareket ettirerek trafiği tehlikeye sokan sürücüye, 427 TL ceza kesildi.

Kentte düğün konvoyunda kullandığı servis minibüsünü sağa sola hareket ettirerek, trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit etti. İsmi açıklanmayan sürücüye, trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 427 TL ceza uygulandı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONVOYDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KONVOYDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI - Son Dakika
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