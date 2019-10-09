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Konvoyun başı var sonu yok

1 saat önce

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı. Zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ile yaşam malzemelerinin de bulunduğu konvoyun yolculuğu Şanlıurfa - Suriye sınırına doğru devam ediyor.

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/ PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Gaziantep'ten yola çıktı. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araçlar, ağır silahlı pikap araçlar, operasyonda görev alacak askerler ile mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu konvoy, Gaziantep'in Nizip ilçesine ulaştı. Nizip'ten geçiş yapan yaklaşık 150 araçlık konvoy, Şanlıurfa istikametine hareket etti. Askeri konvoyu gören vatandaşlar ise askerlere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar el sallayarak, askerlere dua etti

Geniş güvenlik tedbirleri altında seyreden askeri konvoyun, Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gittiği öğrenildi.

(İHA)

Konvoyun başı var sonu yok

Gaziantep, Nizip, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
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