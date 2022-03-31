Konvoyun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar - Son Dakika
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Konvoyun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar

31.03.2022 17:07
Konvoyun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar

DİYARBAKIR'da, önünü kestikleri düğün konvoyunda araçtaki kadının boynundan 15 bin liralık altın kolyeyi çalıp kaçan, 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR'da, önünü kestikleri düğün konvoyunda araçtaki kadının boynundan 15 bin liralık altın kolyeyi çalıp kaçan, 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı. Kapkaç anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına anbean yansıdı.

Bağlar ilçesinde, 7 Mart'ta akşamı önü kesilen düğün konvoyunda, aracın içindeki D.Y.'nin boynundan 15 bin liralık altın kolye çekilerek çalındı. D.Y. ve konvoydakiler, kapkaççıların peşinden koşarken, şüpheliler de gözden kayboldu. Bu anlar, KGYS kamerasına yansırken, şikayet üzerine inceleme başlatan polis, 10 saatlik görüntüden şüphelileri tespit etti. Haklarında 'kapkaç', 'yankesicilik' ve 'hırsızlık'tan çok sayıda suç kayıtları bulunan 18 yaşından küçük M.K., P.E. ve Ü.E., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Konvoyun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar
Konvoyun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar
Konvoyun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar
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Kapkaç, Polis, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konvoyun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konvoyun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar - Son Dakika
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