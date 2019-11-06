Son Dakika Haberleri: Konya 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı-2
Son Dakika Güncel Konya 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı-2

Konya 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı-2

6 saat önce

KONYA 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı-2(TAMAMI)

KONYA 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı-2(TAMAMI)

Konya 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı-2

Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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