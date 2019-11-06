Konya 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı-2
6 saat önce
KONYA 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı-2(TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
KONYA 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı-2(TAMAMI)
Şeyma Subaşı, story atmak uğruna kızının korkusunu hiçe saydı! Mezarlık süslenince ölen çocuğun kendilerine ait olmadığını anladılar Fatih'te, ölümleri gündeme oturan 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı Konya'da 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı