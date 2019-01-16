Konya 1 Ay İçerisinde 11 Evi Soydular

1 ay içerisinde 11 evi soydularKonya'nın Meram ilçesinde 11 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

1 ay içerisinde 11 evi soydular



Konya'nın Meram ilçesinde 11 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet S.'nin (24) öz amcasının evinden de laptop çaldığı öğrenildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde merkez Meram ilçesinde bulunan Karahüyük ve Hatip Mahallesi'ndeki 11 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgede çalışma yapan polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin Ahmet D. (25), kardeşi Fikri D. (23), Muhammet S. (24) ve Muhammet Ali Y. (23) olduğunu tespit etti. Polis adreslerini belirledikleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.



AMCASININ EVİNİ BİLE SOYMUŞ



Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Girdikleri evlerden televizon, laptop, ziynet eşyası, güvenlik kamera sistemlerini çalan şüphelilerin çaldıkları malzemelerin bir kısmını satıp harcadıkları öğrenildi. Şüphelilerden Muhammet S.'nin öz amcasının evinden de laptop çaldığını itiraf ettiği belirtildi. Şüpheliler, polisteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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